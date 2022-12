Uvas en campaña

Pongan sus relojes en hora que una vez tomadas las uvas del año nuevo entramos de lleno en campaña electoral. Piensen que los nubarrones que nos ocupan van a dar paso a partir del 1 de enero a un anticiclón radiante, y que la oscuridad de un año negro como el humo de las chimeneas de carbón se va a convertir en fumata blanca. Tal es el paisaje idílico, tal que de égloga de Garcilaso, que dibujó días atrás el presidente del Gobierno, exhibiendo en su mano izquierda un ramito de brotes verdes a modo del perejil de las salsas de Arguiñano.

Acabamos de conocer las medidas del gabinete sanchista para paliar los efectos de la inflación, que incrementarán el gasto social hasta niveles insospechados y que tendrán que devolver, con intereses de demora, nuestros nietos. Y como el “solo sí es así” ha trocado, por arte de birlibirloque, en “ahora el sí el no”. Era no rotundo hace meses plantearse una bajada de impuestos; y de la noche a la mañana el mago del escapismo se saca de la chistera un conejo troceado con bajada del IVA. Con lo que había subido la pasta, en los supermercados y en los bancos, Sánchez nos rebaja ahora los macarrones y la carbonara. No acudan ya al supermercado, elijan mejor la tienda… de campaña.

Para que no nos tachen de agoreros, aceptemos pulpo como animal de compañía y miremos a futuro con relativo optimismo. Pero conviene no perder de vista lo que ha pasado este año que se va, en el que no se ha recuperado la riqueza previa a la pandemia de un país a la cabeza del paro en Europa y con una deuda colosal que no cansa de empinarse. El que finaliza ha sido un año crítico para las familias y para las empresas; y desalentador también para la democracia. Que le vayan dando a 2022, el del triunfo moral de los sediciosos y del resoplido de alivio de malversadores.