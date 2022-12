Esta semana he leído "Trauma", una novela publicada en 2008 por Patrick McGrath y que varios colegas me habían aconsejado supongo que porque el protagonista es un psiquiatra neoyorquino que acumula desgracia tras desgracia hasta llegar a sufrir un verdadero trauma que no contaré por no hacer spoiler. La novela no tiene demasiado interés, aunque la solapa la define como una "evocación magistral de la alienación y la desesperación modernas". O sea, una explicación fallida, como el "panal al pal, al pal...", que dicen los locutores catalanes disgustados cuando se lanza un penalti contra el palo, aunque no juegue el Barça. Esta semana también he leído en alguna revista de variedades una entrevista con alguna joven y prometedora estudiante universitaria que se tomará, decía, unos meses sabáticos para curarse los traumas que ha sufrido en las redes sociales que frecuenta parece que, a punta de pistola. De esa entrevista recuerdo que la joven era mucho más viva que el experto y ajado periodista.

Pero la situación es así. El sintagma "trauma" surge en la Francia del siglo XIX con el gran Littré, que lo usa para denominar "el estado en que el cuerpo se queda tras un grave daño orgánico". Grave, daño, orgánico. Estaba todo bastante claro. Las redes sociales no producen graves daños orgánicos, por ejemplo. Pero el problema arranca con la definición que Freud hace de "trauma psíquico" en 1893. Freud, es muy claro y tajante: "Es un traumatismo, o mejor, el recuerdo de un traumatismo, que sigue causando problemas en nuestro psiquismo mucho tiempo después de sucedido". El esfuerzo conceptualizador de Freud sirvió de poco. Como contaba el maestro Antonio Colodrón, Freud hubiese estado entre los gigantes de la historia si no hubiese elegido modelo de estudio la histeria, "la pécora de la psiquiatría". La realidad es que el término que se ha impuesto en nuestro Occidente sajonizado es el de "trauma": un vocablo mágico, intocable e imprescindible para acceder a otra condición clave en nuestros días: la de víctima. Van cosidos, como siameses unidos por el corazón. En un principio el trastorno por estrés postraumático se creó para catalogar víctimas de grandes catástrofes naturales, conflictos bélicos, atentados terroristas, accidentes de tráfico con víctimas mortales o violaciones sexuales. Como vemos aún no es un diagnóstico para el trasteo en las redes sociales ni las malas relaciones con los jefes. Pero poco a poco cada sociedad fomenta todo aquello que le rinde más beneficios que perjuicios sin reparar en consecuencias a posteriori. Este no es solamente un problema de la psiquiatría, que traga a menudo con estas ruedas de molino. Son la sociología y la antropología, entre otras disciplinas, las que se han visto superadas por los hechos y han sido incapaces de evitar que esta "traumatología psíquica cosmética" sea el "Deus ex machina" que todo lo explica. Netflix es un torrente de imágenes donde el trauma psíquico es el concepto alrededor del que giran el 90 por ciento de los argumentos de sus series. Aquí ya empiezan a tener cabida adolescentes traumatizados por redes que manipulan sin responsabilidad alguna. Y sin interés por aprender que los derechos conllevan deberes. La literatura, qué decir… Casi todos los premios se los llevan premios con personajes traumatizados por el presente pero peor aún por los recuerdos de un pasado que no vivieron. Aparece el "trauma generacional" porque la verdad es hija de los tiempos, como decía Aulo Gelio. Y porque no hay otra cosa. Es masiva la producción de literatura de autoayuda que nos ayuda a liberarnos de traumas que uno ni siquiera sabe que tenía. Y qué decir de las jugosas indemnizaciones que ciertas víctimas reciben por orden judicial siempre que ciertos profesionales acrediten que dicha persona ha sufrido un importante daño psíquico. Pero ¿qué tienen que ver estos traumas con el estado en que volvían los soldados de Vietnam o Irak o los rusos que llenaron aquellos ataúdes de zinc con sus compañeros muertos por nada en Afganistán, o los supervivientes del tsunami de Indonesia, del 11M o o del 11S? Escribo esta columna porque el fenómeno, lejos de encauzarse y aquietarse, se acrecienta. La ausencia de valores religiosos o políticos que reinaban en Occidente hasta 1989 no han encontrado sustituto. Los nacionalismos, las políticas de género, el ecologismo, el igualitarismo no son más que eslabones de una cadena que tratan sin éxito alguno de tapar el vacío de valores que ha dejado el desplome de lo religioso y las viejas ideologías. El fútbol, por mucho opio y mandanga que lleve dentro, se ve que no llega para taponar la hemorragia de gilipolleces y disparates que encuentran acomodo junto a la gran fogata del "trauma". La confusión entre el gremio en el que trabajo es impresionante. A la larga, todas las ideologías y profesionales han comprendido que el "trauma" a suele dejar buenos dividendos. Y todos se han unido al carro de la traumatología psíquica cosmética sin chistar. Solo una adecuada educación en valores laicos compartidos por todas las comunidades puede sacarnos de este barrizal. La formación bioética en España es de un nivel tan precario que asusta leer a ciertos clásicos cuando afirman que un suicidio no deja de ser un conflicto entre dos valores que llegan tarde a la bioética: el antiguo valor supremo de la vida y el recién llegado de la autonomía del paciente para decidir sobre su vida. ¿Habrá que recordarles que previamente a esa deliberación debe evaluarse la competencia del paciente para tomar ciertas decisiones? Hace unos meses el escritor francés Olivier Postel describió un avance más en la traumatología psíquica cosmética en esa inagotable vía con la que la política maniata a la sociedad civil: los derechos humanos. Postel dice que el ecologismo ya no solo trabaja con el concepto de "postrauma", que experimentan muchas personas por el daño que le hacemos al medio ambiente. Los ecologistas también experimentan grave malestar por el daño que estamos causando a las generaciones venideras, los hijos que aún no han nacido o que nacerán en décadas futuras. Ya saben los teóricos que trabajan en el DSM VI, hay una nueva categoría en ciernes: Trastorno por estrés pre y postraumático. Si se aprueba, no pasará nada, no se preocupen. Por suerte el mundo está lleno de gente sensata, aunque no estén en el poder. Y hace unas décadas ya nos comimos la "depresión doble" y ahora hay profesionales que pelean por manejar el EMDR lo mejor posible. Era difícil colar estos pecios, pero en Maryland o alrededores lo hicieron posible. Aunque nadie, ni el Dioni, superará al gran Kabatt Zinn, supuesto inventor del utópico "mindfulness". Pero lo hacen siguiendo el mandato de la OMS de que la salud es el perfecto estado de bienestar físico y psíquico, ¿quién se atreverá a cuestionar tantos intentos por un mundo mejor? O sea, más sano.