Futuro de la terapia de modificación genética

La mayoría de las enfermedades dependen del ambiente y del comportamiento. En todas hay un componente genético, una cierta resistencia o predisposición. Así se explica, en parte, por qué dos personas expuestas a los mismos agentes no enferman igual. No hace falta acudir a la experiencia, tan evidente, del coronavirus. No todos los que fuman sufren cáncer de pulmón o enfermedad cardiovascular y hay bebedores que viven hasta los 100 años sin problemas. La resistencia a las enfermedades tiene que ver con la constitución genética y con el estado de salud y, en algunos casos, con la adquisición de defensas. Los bebés e infantes que tienen una buena alimentación resisten mejor los ataques de los virus y bacterias que colonizan sus sistemas digestivos o respiratorios. Para luchar contra la mortalidad infantil hay que combinar medidas de higiene del agua, alimentos y aire con una buena nutrición. Agente, medio y huésped, la mejor forma de pensar en cómo se producen las enfermedades y dónde poner el énfasis preventivo.

Hay casos en que nada o casi nada se puede hacer. Son las enfermedades que dependen de la mutación de un solo gen. Algunas son hereditarias, como la hemofilia o la anemia falciforme. Otras son errores en el proceso de crear una nueva célula. Errores que el sistema de reparación del ADN no supo reparar. Resolverlos, sean heredados o adquiridos, es el reto de la genómica. El CRISPR ha venido en su ayuda. CRISPR es el acrónimo de nombre inventado por el microbiólogo valenciano Francisco Juan Martínez Mojica para un fenómeno que vio en el ADN: clustered regular interspaced short palindromic repeats o repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas. Con el CRISPR se puede editar y manipular el ADN. Porque en esos espacios habitan una tijeras genéticas de relativo fácil uso. Lo vieron Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna y recibieron el premio Nobel como escribí hace unas semanas. Aquí repasaré alguno de sus usos ya en marcha. El primer ensayo clínico en humanos para modificar un gen con la tecnología CRISPR comenzó en 2019 incluyendo pacientes en Europa y Canadá. Se trata de reparar un gen dañado por lo que no se produce la hemoglobina beta, es la beta-talasemia. Esta hemoglobina es la que con más eficacia transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. En su ausencia, otras se ocupan de esa labor y lo hacen mal. El niño sufre hipoxia agravada porque los hematíes se rompen: hemolisis. El mismo grupo trata de modificar la células que producen los glóbulos rojos en forma de hoces, anemia falciforme. Una mutación muy frecuente en africanos porque los hacía resistentes a la malaria: el bicho se mete dentro del hematíe, lo explota y es menos efectivo cuando la célula tiene esa forma. Creíamos que los que tenían la mutación tenían más probabilidades de sobrevivir, procrear y pasarla a su progenie, pero ahora, donde no hay malaria o donde habiéndola se previene y trata, esa mutación es una carga mortal. Para modificar la sangre, los investigadores obtienen de la médula ósea las células precursoras, editan su genoma y con las tijeras cortan el gen que está mutado y pegan otra vez los dos hilos del ADN. Mientras, con quimioterapia se destruye la médula, lo mismo que cuando se va a hacer un trasplante de médula, pero en este caso el trasplante es de la propia, no hay riesgo de rechazo. Para la anemia falciforme hay otras tecnologías en marcha como resucitar, o fortalecer el gen de la hemoglobina fetal, que deja de estar activo al poco del nacimiento. Los datos que aportan son buenos por ahora: los pacientes tratados por anemia falciforme o beta talasemia muestran niveles de hemoglobina normales o casi normales. No necesitan transfusiones de sangre. En la médula ósea de los seis pacientes se conservan las células transformadas, al memos un año. Los eventos adversos graves y los efectos secundarios parecen estar relacionados con la quimioterapia, no con el tratamiento de edición del genoma. Con una estrategia diferente se está ensayando la utilidad de la tecnología CRISPR para ceguera congénita. Reciben una inyección sub-retiniana que contienen un virus ávido por la células de la retina, las infecta. Lleva en su interior instrucciones: CRISPR diseñado para cortar en el lugar adecuado y eliminar una parte problemática del gen que codifica las proteínas que necesitan las células fotorreceptoras; una enzima que escinde el ADN y dos cadenas de ARN para guiar la proteína a su objetivo. Esta estrategia no cultiva y modifica las células en el laboratorio. Hay y habrá muchas más aplicaciones, ninguna aprobada para uso terapéutico: están en las primeras fases de los ensayos clínicos. Tardaremos en tenerlas disponibles. Mientras tanto, los que padecen enfermedades que teóricamente se pueden curar, y las empresas tecnológicas que trabajan en ello, quieren acelerar el proceso, saltarse las fases y tiempos. Un riesgo. Como el que corrió el investigador al modificar embriones para que portaran una modificación genética que los hace resistentes al VIH. Esperemos que esas niñas no sufran consecuencias.