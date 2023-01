Los Reyes Vagos pertenecen a la estirpe de quienes lo dejan todo para otro día y nunca cumplen sus promesas, dejan que los deseos se vayan pudriendo a ritmo de un réquiem por los esfuerzos muertos y se permiten el lujo de aplazar decisiones hasta que se corrompan de tal forma que no haya forma de sanearlas. Los Reyes Vagos tienen una cualidad: como sabes que siempre te fallarán nunca te pueden decepcionar, y así no hace falta llamarse a desengaño porque son asequibles a tu desaliento. A los Reyes Vagos hay que escribirles una carta de anhelos imposibles de cumplir a sabiendas de que ni siquiera se tomarán la molestia de leerla. Son especialistas en amontonar renuncias y retiradas a destiempo aunque sepan que dejan tras ellos un rastro delator. Los hay en todas partes. Ninguna profesión permanece al margen: cuántas buenas ideas se van al traste por culpa de quienes prefieren la quietud al avance, el encogimiento de hombros a desencajar las puertas del campo. Los matrimonios no son inmunes: cuántas veces se inicia el final de una historia por la inacción de una de las partes, o las dos, cuando las grietas ya parecen parte de la decoración en las paredes.

A los Reyes Vagos se les podría enviar una larguísima carta llena de cuentos pendientes: que los profesionales de cualquier oficio, sea cual sea, trabajen para dignificarlo sin pensar solo en sus ambiciones personales, que las familias pongan coto a sus cacerías de respeto y conciliación, que los mundos virtuales dejen de ser pasto de las llamas (de tanto arder) y sepan mantener a buen recaudo a la intolerancia y la brutalidad contra quienes no piensan igual, que el fútbol y la política dejen de estar ahogados por el fanatismo, que las armas dejen de ser juguetes en manos de los matones del patio del poder.