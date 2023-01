–No. No. No.

–¿Cómo que no, Gelu?

–Que no, Jose, que no, que ya valió.

–¿El qué, ho?

–Ya tuvo bien, Jose Luis. Tengo que tomar les riendes de mi vida.

–¿Pero qué coño dices? ¡Venga, vamos!

–No.

–Nun sías faltosu, entra a tomar unos culetes.

–Que no, que no.

–¿Pero por qué, ho?

–Tengo que desvinculame, Josín.

–¿Eh?

–Voi aprender a ser yo mismu, pa poder decidir hacia onde quiero dir.

–¿Pero si nunca me dijiste que no a nada?

–Claro, pa nun sentime culpable. Acabose.

–¿El qué, ho?

–Tengo qu’empezar l’añu marcando límites, Jose.

–Venga, una botellina y pa casa.

–Que no, Jose Luis, que no. Nun me sienta bien la sidra.

–Meca. ¿Y por qué nunca lo dijiste?

–Pa nun sentime incomprendíu, Jose. Porque necesito afecto, porque ando mal d’autoestima. Pero ahora…

–¡Venga, unos culinos, ho!

–Que no, Josín. Ya tamos en 2023, toi llegando a la madurez, y dame igual defraudar les tos mires.

–¿Les mis qué, ho?

–Siempre odié los fritos de pixín pero comíalos por mieu a que te paeciera mal.

–¿A mí?

–Sí, Jose Luis. Necesito comprometeme conmigo mesmu. Llámalo reinvención, llámalo duélenme los coyones d’aguantate.

–¿A mí?

–Sí. Yes un fartón, Josín. Yes mui babayu y tan heteronormativu…

–¿Tan qué, ho?

–Toi en época de cambios. Acabáronse la sidra y los fritos. Voi ser asertivu, pansexual, no binariu y toi buscando equipo nuevu na liga smartbank.

–¿Equipo nuevu?

–Eibar, Burgos, Andorra… Nun sé. Algún que vaya más conmigo, que pueda llename como persona.

–¡No jodas, Gelín! Pero…

–Ah. Y nun pienso dir contigo a los partíos.

–¿A los de Copa o a los de Liga tamién?

–A nengún, Jose Luis. Milité siempre por acompañate.

–¿A mí?

–Sí, Jose, sí. Porque si te decía que no sentíame culpable. Y aguanté como un campeón. Na URAS, en UPyD, en Ciudadanos…

–Pero…

–Acabose, Jose.

–Hai que hablalo, Gelín. ¿A que nun quiés dejame así? ¿A que sí?

–Lo que nun pueo ye dicir sí porque sí y no porque no.

–Una rápida y hablámoslo. ¿Ye o nun ye?

–¿Sí o no?

–¡Cagonrós! Nun veo por qué no.

