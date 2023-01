La única discrepancia

Tal vez por la influencia equívoca de la película "Los dos papas" (2019), del director Fernando Meirelles, o por esa obligada elaboración periodística de la noticia que implica narrar un buen conflicto, los diez años de convivencia entre el Papa Francisco y el Pontífice emérito Benedicto XVI han sido recogidos como un campo de batalla entre un pastor conservador, el alemán, y otro progresista, el argentino. A grandes rasgos y con pocas matizaciones (de las que carece la tosca película antedicha), cabe una visión generalísima de ese estado de las cosas. Y alimentaría las supuestas confrontaciones el hecho de que el emérito Ratzinger se convirtió durante su década de retiro en destino de peregrinación para todo grupo tradicionalista o conservador descontento con Francisco.

El hecho merece análisis aparte y más por la circunstancia de que la mano derecha de Ratzinger, ya desde antaño, el bello y algo sospechoso arzobispo Georg Gänswein, no parapetó al emérito frente a entusiastas tan interesados.

Pero no, lo que nunca se produjo fue una discrepancia abierta y con balcones a la calle entre Bergoglio y Ratzinger. Por lo demás, lo que pudieron tratar en privado se ha quedado hasta la fecha en la intimidad de sus conciencias.

Sin embargo, sí puede hablarse de una discrepancia semiabierta, aunque no a cara de perro. Sucedió en 2018 y de ello se supo a raíz de uno de los acaeceres más chuscos de la Santa Sede. La historia venía de atrás, ya que la Secretaría de Comunicación del Vaticano, con motivo del quinto aniversario del pontificado de Francisco, preparó once libritos escritos por varios autores para comentar la teología de papa Francisco. Benedicto XVI fue invitado a prologar dicha obra, pero declinó mediante carta por no tener fuerzas suficientes para leer los volúmenes y porque tenía otros compromisos...

No obstante, con gran elegancia, Ratzinger denunciaba en la misiva el "necio prejuicio según el cual el Papa Francisco sería solo un hombre práctico sin particular formación teológica y filosófica".

El día que se presentó la obra fue difundida una foto de la carta de Ratzinger en la que se veían varios párrafos difuminados, al tiempo que el prefecto de la Secretaría de Comunicación, Dario Vigano, sólo leía algunas porciones de la misiva.

Inmediatamente, por los pasillos del Vaticano, e incluso en sus sótanos, se escuchó un clamor de voces conservadoras, pero certeras: la carta era mucho más larga y había sido censurada. Evidentemente, lo chusco del suceso era la alegre manipulación perpetrada, que, por un lado, causaba vergüenza ajena y por otro alojaba a la milenaria institución eclesiástica en la palestra de la ingenuidad comunicativa.

El Vaticano acusó el golpe y argumentó que era una "carta reservada" (pero, de hecho, fotografiada, para mayor escarnio de la Secretaría), y que su ocultamiento parcial "fue motivado por la discreción y no por ningún intento de censura".

Finalmente, se le dio completa publicidad y lo hallado fue sorprendente. Decía Ratzinger que "sólo de pasada quiero mostrar mi sorpresa por el hecho que entre los autores [de uno de los libritos] figure el profesor Hünermann [jesuita], quien durante mi pontificado se ha puesto en evidencia por haber encabezado iniciativas anti-papales. Él participó en forma relevante en el lanzamiento de la Declaración de Colonia, [1989], que en relación a la encíclica "Veritatis splendor", de Juan Pablo II, atacó en forma virulenta la autoridad magisterial del Papa, especialmente en cuestiones de teología moral (...). Estoy seguro de que usted comprenderá mi negativa y lo saludo cordialmente".

¡Oh la moral¡, siempre la moral. Evidentemente, de esas líneas, los entusiastas tradicionalistas y los conservadores decepcionados dedujeron un ataque a las posiciones de Francisco sobre la moral matrimonial, pero nadie pudo certificar una ataque directo y a cara de perro.