El entendimiento de los grandes partidos y el "procés" catalán

El destino de los grandes partidos es oponerse, uno en el gobierno, otro en la oposición. Sólo en circunstancias excepcionales deben formar coalición. Porque ese tipo de gobiernos suele dar lugar a una política de trazos gruesos: "manca fineza", diagnosticaban algunos políticos italianos de nuestra transición política a la democracia. Los Pactos de la Moncloa implicaron una actitud conciliadora de los partidos políticos, admirable y sumamente útil para la restauración democrática en nuestro país, pero permitió que la derecha española pasara por la transición sin realizar una declaración formal de rechazo del régimen político anterior. Por eso, cumplió sin dificultades la Constitución en el Consejo del Poder Judicial sólo mientras tuvo mayoría parlamentaria. En cuanto perdió el poder, nuestra derecha del Partido Popular no se sintió obligada a cumplir la Constitución, aplicando lo que José María Laso solía llamar "el uso alternativo del derecho", en este caso los hechos consumados, que tanto recuerdan a los renovados intentos de hasta tres rectores de que la Facultad de Derecho abandonara el edificio histórico y se instalara en el Campus del Cristo. (No se debe cuestionar el derecho de la Universidad a organizar de forma coherente sus estudios, pero si subir dos kilómetros la Facultad de Derecho costó tres rectores, ¿cuánto llevará trasladar Ingeniería de Minas a Mieres?).

El reciente acuerdo, que permitió desbloquear el Tribunal Constitucional, debiera ser un primer paso para el futuro entendimiento en el Congreso de los Diputados de los dos grandes partidos, PSOE y PP, en temas de interés general, como, por ejemplo, para poner límites a la amenaza creciente del "procés" catalán. Hasta tres veces formaron coalición los dos grandes partidos alemanes, los socialistas SPD, y cristiano demócratas CDU, en lo que va de siglo XXI, para superar crisis económicas, enfrentarse a grupos radicales o al cambio climático. La elección del Consejo General del Poder Judicial no debe proceder solamente de los jueces, del mismo modo que los gobiernos municipales no deben depender únicamente de los Secretarios de los Ayuntamientos. Pero esto no avala la famosa frase de Alfonso Guerra en 1985, al aprobarse la Ley Orgánica del Poder Judicial, "Montesquieu ha muerto". El que fue uno de los grandes políticos de la transición creía que la democracia representativa debería desbordar la división de poderes. Pero, siendo el Congreso y el Senado los representantes de la soberanía popular, el principio de la separación de poderes sigue siendo válido, por lo que –como ya señaló Montesquieu– hacen falta "cuerpos intermedios" que eviten bloqueos institucionales. El ejemplo clásico de colaboración temporal, que subordina el interés partidario a las necesidades del país, es el del gobierno británico en los momentos más duros de la Segunda Guerra Mundial, en el que Churchill, líder conservador, como Primer Ministro, forma parte del mismo gabinete que Attle, laborista, Viceprimer Ministro y Ministro de Hacienda. Churchill, que había aprendido de los españoles en Cuba a fumar habanos y la siesta, héroe de guerra de la Gran Bretaña, que ofreció a sus conciudadanos, diciendo la verdad, sólo "sangre, sudor y lágrimas", perdió las elecciones de 1945 frente al partido laborista de Attlee, quienes realizaron reformas sociales fundamentales, como crear la Seguridad Social Universal y nacionalizar algunas industrias básicas.

También en nuestra propia historia asturiana hay ejemplos en que se supeditan los intereses partidarios, y hasta los particulares, al interés común. La mayoría corresponden a nuestra emigración. Momento decisivo, que puso en marcha un proceso que haría del Centro Asturiano de México, una de las casas regionales más importantes del mundo. 6 de mayo de 1956, asamblea extraordinaria del Centro Asturiano. Se trata de la adquisición de un solar por 1.369.000 pesos para instalar Parque Asturias, en la llamada Colonia El Reloj, a pagar en diez años en oro nacional. Laureano Carús, de Caravia, presidente del Centro, acuerda con la oposición, hacerse cargo de la compra, a nivel particular, si sale mal. Si sale bien, el solar será para el Centro.

Para que se dé la colaboración de los dos grandes partidos nacionales, temporalmente, y en algunos temas de interés general, como el "procés", es necesario que las actitudes moderadas predominen en ambos grupos en la próxima legislatura, especialmente en el PP nacional de la madrileña Génova 13, que ahora vota no a todo en el Parlamento Nacional, hasta el punto de que los propios gallegos dicen no reconocer al Feijóo que durante largos años gobernó la vecina autonomía.