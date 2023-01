Que le den a Nostradamus

Como cada inicio de año, analistas aficionados a la ciencia ficción sacan de paseo a Nostradamus, ese boticario francés cuyas predicciones de hace casi quinientos años sirven para un roto y para un descosido, si se les aplican una pizca de imaginación y unas gotas de osadía. Así, los agoreros se montan un viral que con ayuda de las redes sociales enguye a miles de incautos como si fueran besugos, gente que se apunta a la chirigota del almanaque pese a que la mayoría de los augurios son menos consistentes que los noviazgos de "La isla de las tentaciones".

Según cuentan, el astrólogo nuestro de cada enero dejó escrito que en 2023 "no se verá el arco iris en cuarenta años", lo cual no ha de resultar extraño, puesto que en muchas regiones cae ya menos agua que en el zurrón de una caravana de bereberes. Dicen también que habrá siete meses de gran guerra y resulta que ya soportamos una que va camino de cumplir doce. O sea, que la predicción bélica llega con más retraso que el camión de la basura a Teatinos. Y añaden por último que habrá tan terrible hambruna que "el hombre se comerá al hombre". Lo cual hace pensar que lo que Nostradamus visionó en sueños fue un capítulo de la última temporada de "The walking dead".

Uno, que no cree en adivinos ni en augures desde que Sánchez puso al frente del CIS a Tezanos, cuyas encuestas echan más embustes que Pinocho jugando al Mentiroso, considera que no hace falta embarcarse en acertijos para reconocer que el año recién empezado estará lleno de volatilidad e incertidumbre. De la economía, mejor no opinar: cuando escuchas a algunos chamarileros televisivos hacer vaticinios de micro y de macro acabas abrazando la conclusión de que hasta Nostradamus parece más respetable.