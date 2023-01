Queridos Reyes Magos:

Os ruego que les traigáis a los adultos una cosa, sólo una; aunque bien sé que lo que voy a solicitaros es algo muy, muy difícil. Precisamente, porque es muy difícil, sólo vosotros lo podéis lograr. ¿Cómo no vais a conseguirlo si sois magos y hacéis posible lo imposible?

Lo que os pido que les traigáis a los mayores es la capacidad de conversar con sus hijos a la hora de comer.

¿A qué es casi un sueño inalcanzable?

Sí, sí, lo reconozco, es algo peliagudo, complicado, complejo.

Incluso a los que pongan buena voluntad, vais a tener que aclararles, apoyados en vuestra inmensa paciencia, que conversar no es predicar, ni discursear, ni vociferar, ni despotricar, ni dar la brasa. Escribidles, en letras grandes, lo que decía el gran poeta Antonio Machado: "Para dialogar, preguntad primero, después… escuchad".

A los mayores que tienen niños a su cargo, bien lo sabéis, hay que explicárselo todo, pero sin que se den cuenta de que no lo saben. Por eso tendréis que decirles la verdad con esa delicadeza que os caracteriza.

No os quedará más remedio que contarles que venís desde el muy, muy Lejano Oriente, ese que todavía no figura en los mapas, y que habéis realizado el viaje con calma y conversando, esto es, manteniendo una enriquecedora y grata comunicación entre vosotros mediante palabras. Decidles también que sois reyes elegidos por la ilusión, no reyes impuestos que quitan la ilusión.

No se lo van a creer, acostumbrados como están a relacionarse sin escucharse, siguiendo el ejemplo de esos programas de televisión en los que todos gritan, vociferan y se insultan. Por eso os dirán a voces que eso no se puede conseguir, que con los niños no se puede hablar.

Insistid, sin que se asusten –¡quién mejor que vosotros para esta misión casi imposible!–. Vais a tener que recurrir a todo vuestro impresionante poder de persuasión para sugerirles que pueden empezar por escuchar, por interesarse, por prestar oídos muy abiertos a lo que digan sus hijos y, después, poco a poco, intercambiar esas palabras mágicas que comunican, que unen, que, en fin, crean puentes. Sí, esos extraordinarios puentes invisibles que permiten ir y venir del lado de uno al lado del otro.

Estoy seguro, queridos Reyes, de que lo vais a intentar con todas vuestras ganas, pues bien sabéis que, si eso se consigue, no sólo mejorarán las familias, mejorará el mundo entero. ¿Quién no ha soñado alguna vez un país en el que los políticos, los hombres y las mujeres, los adultos y los niños se respetan y se escuchan?

Muchísimas, muchísimas gracias aunque solo sea por intentarlo.