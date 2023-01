Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos: quiero escribiros en estas fechas para deciros que yo aún sigo creyendo en vosotros y estoy convencido de que seguís viniendo de Oriente, aunque ahora estéis más cercanos, no por las caravanas de camellos, ni las rutas de la seda y las especies, sino por el petróleo y porque, en el Oriente medio, ya se organizan mundiales de fútbol a los que asisten equipos de todos los continentes, con esto y con los rápidos medios de transporte, todo está mas cerca.

He sido bueno y obediente –sobre todo a las leyes–, durante todo el año, por lo que espero que me traigáis lo que os pido y no os guardo rencor por aquello que tantas veces os había puesto en mi carta y que nunca apareció en el balcón al lado de las zapatillas y de las galletas con el vaso de leche que, por cierto, eso sí que lo tomabais; lo que año tras año os pedía era que me trajeseis el traje de torero que aparecía en la revista de venta por correo de Galerías Preciados y que ahora me doy cuenta del porqué de aquella negativa, vosotros también estabais contra la fiesta nacional, posiblemente militabais en el movimiento animalista.

Hemos finalizado el año 2022, en donde hemos quemado los últimos cartuchos de la traca final, celebrando la terminación de la epidemia Covid, alejándonos de ello como si todo hubiese sido una mala pesadilla, a la vez que nos sumimos en bacanales festivas repitiendo las escenas bíblicas de adoración del becerro de oro; aunque ahora, como los tiempos han cambiado, en vez de becerros adoramos los coches con carrocería de oro de los magnates del petróleo o de los señores de la guerra, a la sombra de las nuevas torres de Babel que nacen, con osados diseños de cristal y oro, en los desiertos de Arabia, elevándose hasta alcanzar las nubes y frente a ellas se rinde el mundo occidental, clamando por un poco de petróleo o por unos petrodólares.

En nuestra tierra renacen con timidez los belenes en competencia con Santa Claus (familiarmente Papá Nöel) procedentes del Polo Norte o también con San Nicolás de origen español; como podéis ver la competencia con las multinacionales son tremendas, aunque sean de leyendas, al fin y al cabo, vosotros sois mis Magos de Oriente, habéis acudido a la adoración del Niño Jesús de Belén, en Judea, según la milenaria tradición, del rey de reyes y salvador del mundo, lo que despertó los celos y la envidia de Herodes por lo que se inició un gran infanticidio, similar al que se está dando ahora en el Occidente y todo por el poder, nadie quiere que le "muevan la silla", y mientras unos se lavan las manos los otros, a falta de "cimitarras", usan misiles o drones para acabar con todo resquicio de poder emergente, eso sí, disfrazándolo bajo las pertinentes mentiras con vocablos altisonantes como libertad, respeto y democracia o derechos humanos que suenan bien y no es necesario cumplir.

Yo quiero seguir soñando con los Reyes Magos de Oriente, quiero verlos aparecer por la montaña, en la noche estrellada del cielo de Navelgas y, al igual que mis hijos, mi nieto desarrolle la imaginación para transformar el lucero en una estrella de Oriente que guía a la caravana por las colinas de las montañas, hasta llegar al Belén de Zardaín para luego bajar y cruzar el río entre espesas nieblas para acercarse al trono y ahí hacer la recepción de las inocentes criaturas, momentos antes de acercarse a los balcones para dejar los regalos.

Yo sigo oyendo las pisadas de los camellos, sin saber lo que era un camello, y resuenan en mis oídos por más que hayan tratado de convencerme que eran las pisadas de las madreñas ferradas de clavos, quiero mantener la fe en los magos, porque solo la magia nos puede traer, como regalo especial, la paz y la tolerancia y, solo la magia puede mantener la sonrisa de un niño en su rostro infantil, a pesar de los Herodes o de los Pilatos y demás dinastías hasta nuestros días.

Ya no podéis traer carbón, pero sí complacernos en nuestros sueños y unos de los grandes sueños es el de que el mundo rural recupere su pulso.

Muchas gracias a Melchor, Gaspar y Baltasar, porque sé que trataréis de complacerme.