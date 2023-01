El excesivo coste del SESPA

Imagine el lector una familia tipo (matrimonio con dos hijos) que paga € 2.000 anuales por persona (es decir, un total de 8.000 por año) por un seguro de salud. Aunque con esas cifras cabría esperar un servicio excelente, la familia en cuestión, por ejemplo, tiene que esperar muchos meses para poder consultar a un especialista y más tiempo aún en el caso de cirugías no urgentes. ¿Sería admisible? Obviamente, no.

Sin embargo, eso es exactamente lo que hace el SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias). Según el Presupuesto vigente, se gastan en el sistema de salud unos 2.000 millones anuales. Esa cifra, dividida por el millón mal contado de habitantes que tiene el Principado, nos arroja un gasto medio de 2.000 por habitante.

El socialismo nos quiere convencer de que tenemos un sistema de salud excelente, cuando eso no es verdad. Los que son excelentes son los médicos y enfermeros. El sistema, en cambio, es demasiado costoso. Ese coste excesivo lo pagamos todos, desde mileuristas a millonarios, con unos impuestos también excesivos (un dato: un mileurista, aunque no pague IRPF, paga al menos 500 mensuales de impuestos, por IVA y cotizaciones sociales, que "ingresa" el empleador, pero "paga" el empleado con un menor salario). Quien crea que se libra de pagar ese coste se engaña.

Nadie pretende que el coste de los servicios que brinda el SESPA sea igual al de los seguros privados. Por caso, el SESPA atiende a mucha gente que jamás cotizó y da servicios en zonas relativamente despobladas, lo que encarece sus costes. Sin embargo, cuando ese coste es alrededor del doble de lo que cuesta un seguro privado (su precio depende de la edad del asegurado), pese a que estos tienen un fin de lucro que el SESPA no tiene, cabe pensar que hay algo que se está haciendo mal.

Una respuesta intuitiva es que sobran liberados sindicales, directores, gerentes, asesores y demás, toda gente que engorda las nóminas pero no presta un servicio directo a los usuarios. Más en general, el SESPA adolece de la tendencia al malgasto propia del sector público: es gente que gasta dinero de terceros (los contribuyentes) en beneficio de otros (los usuarios). No hay ningún incentivo para economizar (para el socialismo, "el dinero público no es de nadie") y los resultados están a la vista.

Los problemas del SESPA no se arreglarían con más dinero, sino con mejor gestión. Y no se puede gestionar bien si no se introducen mecanismos de competencia. Un ejemplo: las largas listas de espera serían impensables en el sector privado, porque los perjudicados se cambiarían de seguro. O las esperas se mantienen en períodos razonables o la empresa quiebra. En cambio, el SESPA funciona como un monopolio y no tiene presión por cambiar, más allá del esfuerzo de los muchos profesionales honestos que trabajan en él.

Una forma de introducir competencia en el servicio de salud es dar a la gente la posibilidad de elegir. Es sintomático que los funcionarios, que son el único segmento de la población que puede optar entre atender su salud en el sistema público o con proveedores privados, eligen abrumadoramente a estos últimos. Si se permitiera descontar de lo que se paga por IRPF el coste de un seguro privado, mucha gente podría también elegir. No solo sería más equitativo (¿por qué restringir la elección solo a unos?), sino que la gente estaría más a gusto (es la diferencia entre elegir o aceptar una imposición), la demanda de servicios que recibe el SESPA disminuiría (por lo que se acortarían las listas de espera) y se crearía empleo en el sector privado.

Lamentablemente, lo que para los ciudadanos es un problema (liberados sindicales, exceso de gerentes y directivos), para el gobierno socialista es una herramienta para reafirmar su poder. Nosotros queremos una mejor atención de la salud; el socialismo solo quiere mantenerse en el gobierno. Por eso, mientras gobiernen los que crearon este problema, solo cabe esperar más de lo mismo: más demagogia, más gasto, más impuestos y más listas de espera.