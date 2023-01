No lo tiene fácil

Debo aclarar que esta no es una carta abierta, sino una reflexión, a vuela pluma, de un liberal que no esta afiliado a ninguna formación y que vota según el contenido de los programas electorales y no con el corazón.

Habría que estar muy ciego para no ver que la incorporación de Canga como candidato del PP para las próximas elecciones autonómicas ha creado una ilusión renovada en los votantes de derechas y, me consta que, también en muchos de centro. La verdad es que supone un soplo de aire fresco en la espesa política asturiana porque, sobre el papel, tiene un perfil muy prometedor para sacar a esta región del atolladero en que nos encontramos, que como bien saben ustedes, es la que menos riqueza crea, donde el paro estructural no baja, con una despoblación galopante sin solución a corto plazo, una carencia de perspectivas futuras para los jóvenes con talento que se ven obligados a emigrar, y todo sazonado con una burocracia pública pesada, cabreante y poco amable para el ciudadano. También hay que añadir el ninguneo por parte del gobierno de Sánchez, una sanidad precaria e infraestructuras esenciales que no se acaban de terminar, sin olvidar un largo etcétera de carencias sin resolver que todos conocemos.

Con un Gobierno de Asturias perezoso e indolente, que parece despistado, parcheando los problemas y a remolque de los acontecimientos, se podría pensar que Canga –aunque solo fuera por aquello del cambio para ver si mejoramos– lo puede tener fácil para ganar las próximas elecciones, pero yo les digo que la cosa no está tan clara, pues en estas cuatro décadas se ha creado una red clientelar que vota siempre a los mismos, así que, con ánimo de ayudar, por si sirve de algo, me permito puntualizar dos o tres cosas al flamante candidato del PP.

Mire usted, no hay que olvidar que, el hecho de que Asturias lleve 40 años de cuesta abajo con gobiernos del PSOE es, en una buena parte, debido a la incapacidad de los candidatos del PP que le han precedido. Sí, me refiero a esos cuatro que le han acompañado en primera fila en el acto de su presentación. La verdad es que, no sé yo si aparecer rodeado de políticos que nunca han ganado nada es una buena idea para su proyecto.

Supongo que también es perfectamente consciente que una cosa es ganar las elecciones y otra formar gobierno, así que tome nota, que no basta con el entusiasmo de los militantes del Partido Popular, sino que además tiene usted que ilusionar y convencer, con su programa y sus propuestas, a la gente moderada de centro y a muchos votantes del PSOE para llegar a ser Presidente. Otras herramientas que son muy necesarias las conoce usted perfectamente, pues su larga experiencia como gestor tecnócrata en Europa es sumamente valiosa y añade un plus –aunque no suficiente– por lo tanto, debe capitalizarlas materializando proyectos concretos y encauzando las importantes ayudas europeas que el actual ejecutivo es incapaz de gestionar.

En su programa, a los asturianos debe dejarnos claro que usted prioriza irrevocablemente la modernización de la insoportable burocracia actual que tenemos en el Principado y que, agravada durante el Gobierno de Barbón, lastra proyectos creadores de riqueza y empleo. Esta zona debe ser de las pocas del mundo en la que, mientras la población mengua, crecen los empleos públicos funcionariales. Claro, como siempre, a cargo de nuestros impuestos.

Por cierto, déjeme decirle que, el hecho de que usted hable ocho idiomas esta muy bien, pero, para vender internacionalmente nuestra Asturias basta con que sea capaz de comunicarse en inglés, pero eso sí, que sea de buen nivel, no como algunos políticos que chapurrean eso que llaman inglés básico que solo sirve para expresar ideas rudimentarias.

Con las expectativas que ha creado usted, es lógico que, para darse a conocer, aparezca frecuentemente en los medios, en entrevistas y reportajes, pero debería recordar que, cuando uno se prodiga en exceso mediáticamente, hay una tendencia a repetirse aumentando el riesgo de meter la pata, así que tenga cuidado con las sobredosis de exposición. No se olvide que todo ser humano tiene cinco minutos de estupidez al día, y no vaya a ser que lo pillen en ese intervalo.

Aunque podría seguir dándole mi opinión sobre otros aspectos, para no abusar de la paciencia de mis sufridos lectores, termino aquí, no sin antes apuntarle que me ha sorprendido la cantidad de nombramientos que ha hecho usted –nada mas llegar– en el Comité Ejecutivo Regional. Si el propósito de tanto reparto ha sido solventar las disputas y discrepancias en el PP de Asturias, he de recordarle que, un liderazgo fuerte no se hace a base de distribuir puestos entre los correligionarios para contentarlos y lograr la paz interna.

En fin, le deseo suerte en su camino a la Presidencia.