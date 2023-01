El rosal de Miguel

De las personas que han transitado a nuestro lado en esas fronteras invisibles de inconcreta delimitación y que nos dicen adiós, nos quedan los recuerdos. De Miguel de la Fuente, en mi memoria, están grabadas unas cuantas vivencias, momentos que afrontamos tanto en lo personal como en lo profesional, sin olvidarnos de nuestro paso por su tan venerado Colegio de Economistas de Asturias, en el que ha dejado huella como decano, y al que tanta pasión le puso. Y en todos esos ámbitos, siempre un señor… Un señor de la Cuenca, de Llangréu, como recalcaba cuando era menester. Nos contaba, con mucha gracia, con todo tipo de detalles y especial cariño, aquella anécdota, que vivió cuando jugaba al fútbol de juvenil protagonizada por Junquera, aquel mítico portero del Madrid, de apodo "Pinón"; si tienen curiosidad... O cuando, después de unos cuantos años sin jugar al balompié, los amigos de Sama lo llamaron para jugar un desafío; como no tenía síntomas de fatiga completó el partido; después de la ducha, notó el cansancio, aquella chulería lo tuvo en la cama dos días convaleciente por el esfuerzo. Tampoco olvido el sofoco de los calcetines, un descuido lo tiene cualquiera, incluso un hombre de su elegancia y detalle en el vestir. Pero el recuerdo más tangible que me queda de él –y que me seguirá quedando, mientras lo permita la madre naturaleza– es el rosal que nos regalaron Miguel y Meibe, y que plantamos al resguardo de las galernas, un día que nos reunimos en nuestra casa de Muros de Nalón, y de eso hace unos cuantos años, con otros compañeros economistas de otros lugares de España, con bonito de menú, y que todas las primaveras retoña, pintando de rosa el paisaje. Cuido con mimo ese rosal, espero que no se malogre, y pienso cuidarlo con más cariño, si cabe, ahora que Miguel excusa su ausencia. Cuando broten las rosas, Miguel, nos acordaremos de ti. En el activo de mi balance lucirá el recuerdo de tu amistad. ¡Hasta que nos veamos!