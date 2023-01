Los vecinos de Moal, en Cangas del Narcea, iniciaron esta semana las obras -por cierto, tras esperar un año por la licencia- de lo que será el bar tienda de la localidad, un proyecto que consideran esencial por sus virtudes comunitarias para retener población y que, además, costean por su cuenta. Villaviciosa acaba de superar, según el padrón municipal, los 15.200 vecinos y se convierte ya en el concejo más habitado de la circunscripción oriental, por encima de Llanes. El Principado invirtió una legislatura entera en presentar como medida estrella ahora, al final, un programa de desgravaciones para el medio rural y un plan, todavía teórico, la «Aldea.0», para experimentar ideas dinamizadoras, ver si resultan y luego extenderlas. ¿Y si el modelo ya está inventado y en realidad solo hace falta estudiarlo bien para replicarlo?

Con la conclusión esta semana de su recorrido por la Comarca de la Sidra, "Asturianos", la serie que LA NUEVA ESPAÑA inició en mayo del año pasado para dar la vuelta a la región y dibujar un gran autorretrato colectivo con los vecinos que protagonizan iniciativas ejemplares, ya ha pasado por la mitad de la superficie del Principado. Este esfuerzo inédito en el periodismo local supone la continuación, persona a persona, de dos recorridos previos, concejo a concejo y villa a villa, con los que el periódico tomó el pulso a los cambios de la comunidad en distintos episodios de su historia contemporánea.

Tras las primeras 200 entrevistas en 33 municipios, una percepción común puede resaltarse de casi todos los testimonios. Crece exponencialmente, en esta última aproximación respecto a las anteriores, el riesgo de que algunos territorios, por la despoblación, acaben por resultar irrecuperables. Pero a la vez, también arraiga la sensación de que, con inteligencia, nada de lo que sucede resulta irremediable. Hay un mar de proyectos originales fructificando en rincones insospechados que abanderan una revolución de esperanza, un grito contra la resignación.

Un modelo contra el declive pueden encabezarlo las localidades agrupadas simbólicamente en torno a una marca tan propia como la manzana. La Comarca de la Sidra atesora dos recursos estratégicos con proyección regional: la relevancia económica, social y cultural de la bebida asturiana por excelencia y un patrón demográfico de éxito. Villaviciosa gana población, un auténtico hito en el contexto presente. Nava y Sariego resisten con una pujante economía de base agraria. El turismo despega en Colunga. Cabranes dio con la pócima de la repoblación. Su colegio contaba antes sus alumnos con los dedos de una mano y hoy acoge a varias decenas. Y aunque Bimenes, por su ascendencia minera, sufrió más el castigo de la reconversión, empieza a abrir sus singularidades al exterior.

La sidra constituye un elemento tractor para toda la industria agroalimentaria. La declaración como Patrimonio de la Humanidad avanza. Cuando llegue, colocará los valores de Asturias en un escaparate de dimensión universal. Así ocurrió antes en casos similares, como el de la cerveza belga, que multiplicó interés y ventas. El reconocimiento de la Unesco sirve en bandeja la ocasión de reposicionar esta comunidad, tan desconocida de puertas para afuera, en el mundo. Con anticipación habría que ir ideando cómo afrontarlo.

Sin parejas con hijos cualquier enclave ve amenazada su supervivencia. El distrito sidrero capea ese temporal gracias a la altísima calidad de vida de unos núcleos bien equipados, a un entorno natural deslumbrante, unas ágiles conexiones por carretera y a un tejido de pequeñas empresas en expansión bien ancladas. Antes de que la demanda de internet se generalizara, Cabranes ya disponía de una red telemática municipal. La falta de cobertura sigue siendo una queja constante en muchas zonas pese a la complacencia de las estadísticas oficiales. Y sin casas habitables y asequibles como las que milagrosamente ofertó el concejo cabranés nadie se queda en un pueblo. La vivienda es quizá el principal déficit del medio rural, como detalla hoy un reportaje de nuestro suplemento "Siglo XXI". ¿Por qué en vez de pensar ocurrencias no se empieza por arreglar cosas concretas como estas?

El Principado no acaba de pasar de las musas al teatro en su diseño de la aldea perfecta, con nómadas digitales, paneles solares y biomasa para la autosuficiencia energética, rebaños comunales que produzcan leche y paisaje... Quizá de alguna forma esa arcadia ya la están construyendo por necesidad y por su cuenta las generaciones inquietas de la Comarca de la Sidra y otras áreas de Oriente a Occidente.

Vivimos en plena cresta de una ola de retorno al pueblo. Para un grupo numeroso de personas la felicidad interna bruta empieza a contar tanto como el PIB. Esta región amable, verde, aceptablemente conservada, culta, manejable y llena de manjares parece diseñada ex profeso para la ocasión. Son fechas para fijar deseos y objetivos. Que la afortunada coincidencia entre lo que posee Asturias y lo que demanda la sociedad actual no pase a engrosar un capítulo más del extenso libro de las oportunidades perdidas. Que por la enésima imprevisión o por cruzarse de brazos y dejarse arrastrar no renunciemos a imprimir el impulso definitivo a esta tierra.