De teólogo cancelado ¿a doctor de la Iglesia?

La obra del teólogo Joseph Ratzinger, después arzobispo de Múnich y cardenal, así como Papa Benedicto XVI de 2005 a 2013, fue borrada en instancias alemanas y centroeuropeas mucho antes de que se manejase el actual concepto de "cancelación" o de que ahora se aprecie la aplicación de las consecuencias del "movimiento woke", esto es, el borrado civil de la obra de quien haya incurrido en daños con lo políticamente correcto en materia de raza, color, identidad sexual o meramente en la práctica sexual (por ejemplo, Woody Allen fue acusado de irregularidades sexuales en el marco de su propia familia y por ello se ha postulado ignorar su vasta obra cinematográfica).

En el caso del teólogo Ratzinger, la ortodoxia política desde la Revolución sexual de 1968 en adelante indicaba "introducir a los niños y jóvenes en la naturaleza de la sexualidad", prescrito en Alemania por la "entonces ministra de salud, Käte Strobel", según la cual "todo lo que antes no se permitía enseñar públicamente, incluidas las relaciones sexuales, se mostraba ahora con el propósito de educar".

Esta descripción sale de la pluma del propio Ratzinger cuando en 2019 escribe el informe "La Iglesia y el escándalo del abuso sexual", destinado a publicarse en un periódico mensual para el clero bávaro de Alemania, pero filtrado antes por el "New York Post".

En ese mismo texto, el Pontífice emérito añade que, a finales de los 80, "efectos similares se lograron con el ‘Sexkoffer’, publicado por el gobierno de Austria (Materiales sexuales para los colegios austríacos)".

Y remata: "Parte de la fisionomía de la Revolución del 68 fue que la pedofilia también se diagnosticó como permitida y apropiada".

Frente a esa corrección política dictada por la época y por algunos estados, Ratzinger siempre postuló la moral católica, basada en el Derecho Natural, en cuanto al sexo. Por ello, "hubo –y no solo en los Estados Unidos–, obispos que individualmente rechazaron la tradición católica por completo y buscaron una nueva y moderna ‘catolicidad’ en sus diócesis. Tal vez valga la pena mencionar que en no pocos seminarios, a los estudiantes que los veían leyendo mis libros se les consideraba no aptos para el sacerdocio. Mis libros fueron escondidos, como si fueran mala literatura, y se leyeron solo bajo el escritorio".

Es evidente que la zona en la que Ratzinger fue menos profeta era su Alemania natal y el área centroeuropea de influencia germana (Países Bajos, Bélgica, Francia...). Hans Küng, autoelogiándose como de costumbre, se compara con su compadre de la Teología y reducía su influencia al mínimo. No es del todo cierto, pues el futuro Papa tuvo grupos de alumnos muy leales hasta después de décadas y, al mismo tiempo, su libro "Introducción al Cristianismo" fue un superventas de su tiempo.

Sin embargo, era igualmente cierto que dos de sus etapas profesionales le hicieron proclive a desaparecer de las listas de teólogos reputados. Una fue su revisión crítica del postconcilio merced al libro "Informe sobre la fe" (1985), que analizaba las que él consideraba zonas del catolicismo que requerían observación y restauración. Antes, en 1981, Juan Pablo II le había nombrado Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio del Vaticano dedicado al examen de doctrinas publicadas por los teólogos católicos para comprobar si se adecuan al Magisterio de la Iglesia. Los juicios a varios sonados teólogos "díscolos" de la época (Boff, Dupuis, Haight, Messner, Vidal, Sobrino, etcétera) le alejaron paulatinamente de la popularidad.

Y un dato definitivo: el historiador de la Teología Rosino Gibellini (1926-2022) publica en 1993 el tomo "La Teología del siglo XX" (editado en España en 1998 por Sal Terrae, de los Jesuitas). Pues bien, en esa obra no aparece ni una sola vez el teólogo Ratzinger, ni siquiera cuando el libro aborda las dos declaraciones de la Doctrina de la Fe sobre liberación. El borrado ha sido total. Gibellini publica en 2011 (edición española también en Sal Terrae, 2012) "Antología teológica del siglo XX" y esta vez sí incluye un texto de Ratzinger, "Estructuras del ser cristiano", de 1968.

Ahora, voces reputadas solicitan que Benedicto XVI sea designado Doctor de la Iglesia como el gran teólogo del siglo XX que fue.