Apagar la luz al final del túnel

Asturias es tierra de túneles. Evidente, a la hora de recorrer cualquiera de sus carreteras o tramos ferroviarios. Pero aún más evidente a la hora de constatar los vaivenes de sus proyectos de infraestructuras. En este caso, lo del Paraíso Natural es un túnel continuo, uno de esos de pesadilla, que no se acaban nunca. Cuando, tras años o incluso décadas, se empieza a ver la luz al final del túnel, llega un argayu –bien sea por los movimientos de los cimientos naturales de la tierrina, bien sea por los ya casi naturalizados movimientos de los cimientos de una política con estima menguante hacia la región– que sepulta la salida. Y vuelta a otra larga era de oscuridad.

Hablamos de un territorio que sufre cada semana varios cortes de tráfico ferroviario; el territorio de las Cercanías de vía estrecha y estrechada, cuando no estrellada; el que lleva desde noviembre de 2019 sufriendo peligrosas limitaciones en la autopista más congestionada del área metropolitana por una obra que se eterniza para actuar únicamente en un tramo que no llega a cuatro kilómetros y medio; el de la autovía sin final ni solución de continuidad hacia el Suroccidente; o el que ha visto pasar gobiernos autonómicos y nacionales de diferente pelaje sin poner punto final a una comunicación ferroviaria con la meseta digna de estos tiempos. En este territorio, justo cuando parecía que se veía la luz al final del túnel de la Variante, se empieza a horadar otro que amenaza con sepultar las comunicaciones por tren de nuevo. Necesaria obra, sí, porque urge renovar las vías en la región, pero no puede significar la parálisis sempiterna de trenes cuando se haya estrenado –¡aleluya! ¡alabado sea el Señor!– la variante de Pajares. ¿Serán capaces de torpedear el viaje a Madrid en Renfe durante varios años más una vez se haya salvado el gran escollo de la Cordillera?

Asturias no puede "carretar" con un "tercer carril de la Y" en versión ferroviaria, una obra con plazos insultantes y molestias intolerables. No se puede apagar la oportunidad de la Variante. No ahora, después de una factura que va camino de los 4.000 millones para pagar unos trabajos que empezaron en 2004 con previsión de acabarlos en 2010, y que se han ido aplazando hasta (de momento) el 2023. Otro desaguisado ferroviario diría muy poco –si es que algo queda– de quienes se encargan de velar por los intereses comunicativos de los asturianos, ya sea a un lado o a otro de Pajares. Hay un oscuro túnel del que parece que se empeñan en que no salgamos.