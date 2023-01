Las cargas heredadas del pasado

LA NUEVA ESPAÑA del domingo 8 de enero contiene dos noticias muy interesantes y que reflejan que el Gobierno del Principado sigue en la misma cultura clientelista de tiempos pasados.

El reportaje sobre "Las lecciones de los fondos mineros" y la "fiscalización de los planes de 2006 a 2017" es muy ilustrativo. Mejor que el Tribunal de Cuentas, lo explicaba Antonio Hevia, líder de CC OO, mas o menos con esta frase: "El problema es que los fondos mineros se pusieron en manos de los sindicatos y no estamos preparados para ello".

Esto es pasado, pero vayamos al presente. En las páginas dedicadas por LA NUEVA ESPAÑA al presupuesto autonómico figuran las partidas de 21,6 millones de euros para la restauración de la mina de Tormaleo y 13,4 millones para la restauración de la mina de Cerredo. La ayuda total prevista en varios años para estas restauraciones es de 73,7 millones. El origen de esta ayuda es el Fondo de Transición Justa (Componente 10 del PRTR) pero se da la circunstancia de que el Plan Territorial de Transición Justa que la ministra de Transición Ecológica presentó a la Comisión europea dice que "una parte importante de las necesidades de restauración ambiental de las explotaciones mineras ha sido cubierta a través de ayudas a las empresas que continuaban su actividad en 2018 y otra a través de un Plan de Restauración incluido en el PRTR que se enfoca a las explotaciones que se encontraban en situación concursal y que pasaban a ser responsabilidad subsidiaria de las comunidades autónomas".

Pues bien, tanto la mina de Tormaleo como la mina de Cerredo eran la joya de la corona de la minería del carbón de España. Las empresas titulares hicieron cuantiosos beneficios con los regímenes de ayudas al carbón que se aplicaron en España. Como la norma era que había que mantener a los más ineficientes, los que tenían los mejores yacimientos hicieron cuantiosos beneficios. Recuerden lo de los cupos, las mochilas, etc, etc, con los que se hacían muy buenos negocios.

Lo que no tiene fácil explicación es que los avales constituidos para las minas Tormaleo y de Cerredo hayan sido de 9.743.119,01 euros cuando lo que ahora aprueba el gobierno del Principado para la restauración de los terrenos son 82.400.926,32. Se da además la circunstancia de que una parte de las ayudas de estado que recibieron las empresas titulares de estas minas tenía que haberse destinado a constituir una provisión en el balance para la restauración final y es evidente que, quien concedía las ayudas, no controló su destino. Finalmente, las minas que abandonaron la actividad antes de 2018, como Tormaleo que cerró en 2010, recibieron también generosas ayudas al cierre, con la obligación entre otras de la restauración medioambiental, cosa que no hicieron y parece que nadie les exigió. Los titulares originales de estas explotaciones las fueron vendiendo a Coto Minero del Cantábrico y se integraron en la Minero Siderúrgica de Ponferrada, que al ver que ya no había negocio, entraron en situación concursal. Y los terrenos no se rehabilitaron.

Habría que analizar si lo que ahora se alega como responsabilidad subsidiaria de las comunidades autónomas no fue una flagrante falta de control y, además, si no estamos ante un caso de duplicación de ayudas de Estado. Lo más grave para mí, sin embargo, es que los Fondos de Transición Justa se utilicen, con anuncios a bombo y platillo, para cubrir cargas heredadas del pasado en lugar de emplearlos para su verdadero fin, que es el de poner las bases de una transición industrial y energética de Asturias, que va a sufrir como ninguna otra los retos de la descarbonización de sus procesos industriales. Es lo que dice en su entrevista en LA NUEVA ESPAÑA del domingo el secretario general de Industria y Pyme, el asturiano don Francisco Blanco, y que materializa con retos y oportunidades para 2023 el excelente artículo de don Javier Cuartas. No entiendo el silencio de las alcaldesas de Gijón y de Avilés ante los llamados Convenios de Transición Justa.

Considero que la transición justa es la que promueve el Gobierno francés, que aprobó un esquema de ayudas entre 2021 y 2030 por valor de 13.500 millones a su industria electrointensiva para compensar por los costes indirectos de emisión de CO2. El esquema lo aprobó la Comisión Europea el 1 de diciembre de 2022. En España, la ministra de Industria nos limita las ayudas a €244 millones al año y se justifica con la Comisión Europea. La razón de verdad es que los ingresos del Estado por las subastas de derechos de emisión de CO2 hay que destinarlos en su mayor parte a cubrir el déficit de tarifa del sistema eléctrico que creó Rodríguez Zapatero.

La industria carbointensiva de Asturias (generación eléctrica, cemento, fertilizantes, metalurgia, papel, vidrio, residuos…) tiene un gran reto que los asturianos tenemos que convertir en una oportunidad. El antes citado Plan Territorial de Transición Justa explica muy bien este reto, pero después los fondos se dedican a cubrir viejas deudas. Por supuesto que deseo que los hermosos paisajes que se deterioraron por la explotación minera se restituyan, pero que cada cual asuma sus responsabilidades.