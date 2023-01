Estas vacaciones he aprendido una nueva palabra o más bien palabro que llega desde Colombia: descualquierarse, que más o menos definiría como el acto de irse de juerga y evadirse sin freno. Tras las navidades casi inexistentes de 2020 y 2021, en el 22 me he sentido con muchas ganas de descualquierarme, de salir de mí mismo y de entregarme al hedonismo como si no hubiera un mañana.

Mi situación creo que refleja en cierto modo el mundo en el que nos encontramos al inicio del 2023: quemando el último cartucho antes de la gran recesión mundial que se lleva anunciando durante meses. Los problemas de producción y logística globales derivados de la gran pandemia, la recesión en China, la guerra infundada en Ucrania, el Brexit, el precio desorbitado de la energía y la profunda desafección general con la clase política nos han llevado a una sensación de "fin del mundo" que a su vez nos lleva a la necesidad de descualquierarnos. Los centros de las ciudades están rebosando de gente, de consumidores que llenan tiendas y establecimientos de ocio variado buscando ese momento de felicidad, esa inyección de dopamina como si fuera el siguiente zumbido del móvil, y el siguiente, en un bucle sin fin. Los líderes políticos están distraídos en su burbuja, medrando, criticando, encubriendo y descualquierando su compromiso de servicio. El poder desgasta y la falta de poder todavía más. Yo veo a nuestros políticos descualquierarse en búsqueda de votos. El voto, y por ende ganar las votaciones, se convierte en un fin en sí mismo, como el hedonismo. Una vez conseguido el voto se pierden en su sabor melifluo con acento agridulce, como la vida misma, olvidándose de que el voto no es el fin, sino el principio de la acción que origina cambio y progreso. Pero cuando uno está descualquierado es casi imposible recordar para que se está ahí y qué se hace con el poder. El poder corrompe, pero sobre todo aburre mucho. ¡Qué pereza de obligaciones y de tener que dar explicaciones continuamente a la gente que te ha votado! Parece que el mundo está agotado ante tal manifiesta falta de liderazgo, de ideas, de compromiso. Vamos de crisis en crisis y tiro porque me toca. A ver quién se levanta diariamente con ganas de cambiar el mundo, de hacerlo mejor para todos, de luchar por lo que es justo y necesario. En nuestra sociedad ya no se habla, no se dialoga, no se busca el compromiso. O estás conmigo o contra mí y en esa reducción infinita de las ideas complejas, lo binario del voto es bienvenido. Sí o no, un bando u otro, un líder o el contrario y descualquiérate. Tú ya has hecho tu "trabajo", que es votar, y a partir de ahí tienes permiso para criticar al contrario, para echarle la culpa de todos tus males. Blanco o negro, frío o calor, cara o cruz, dual, binario, fácil. Siempre se ha dicho que tenemos a los dirigentes que nos merecemos, y parece que nos merecemos una mediocridad desesperante y estéril. Los líderes mundiales reflejan nuestra sociedad, cansada, con la pereza pospandemia que no nos podemos sacudir de encima. Anhelamos un cambio a todos los niveles, pero no sabemos exactamente hacia dónde ir y quién nos podría llevar allí. Y mientras tanto quemamos los últimos días de vacaciones ajenos a todo, descualquierándonos.