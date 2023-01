Una de las cosas buenas de la Navidad de los abuelos es la visita de los nietos. Al margen del intercambio de afectos y calurosos achuchones, ellos te abren la puerta a su mundo, un mundo que desconocía e ilustrará los últimos abriles que te restan por estos lares con una variopinta población de seres fantásticos, vivirás con monstruos honestos y perversos, con superhéroes y superheroínas, con la fauna ilusoria que demuestra que la imaginación del hombre no solo sustentó la consigna del mayo francés, también se sacó de la manga, sin olvidar los fines comerciales, un universo prodigioso. En él, los peques, a excepción de los que sufren el conflicto salvaje de la guerra, ensayan la felicidad. Y dado que los abuelos vivimos la segunda infancia, nos contagiamos. Yo no me pierdo ningún episodio de "Dance Monsters". Nos encontramos por la mañana en el pasillo, la nieta y yo, con el último bostezo ella y yo buscando desesperadamente las gafas de ver la tele. Sin decir palabra, acomodamos nuestras posaderas frente a la pantalla. Servidor ni idea de cómo demonios funciona el invento, pero ella, en un plis plas, acciona con extraordinaria destreza los botones del mando a distancia, por aquí y por allá, y ¡chas!, ahí la tenemos, la frenética danza del equipo "Dance Monsters". Quince bailarines aficionados, disfrazados de avatares computarizados CGI, siglas de Computer Generated Imaginary, eso es nada, para entendernos, algo así como humanos enfundados en su otro yo virtual donde tripas y vísceras se sustituyen por un entramado de cables y microchips que asisten a los danzantes en los más estrambóticos y destellantes saltos de baile. La estrella preferida de la peque es Flame, una fusión ardiente recubierta de plumas en llamas de color rojo-naranja y escamas azules, eso en la superficie, por adentro late el corazón de una joven concursante que bailaba con entusiasmo al ritmo de Beyoncé y Jennifer López hasta que una mala tarde se dio una culada, se dislocó el hombro y la sacó del juego, pero, ahora, gracias a los monstruitos bailarines se recupera y progresa adecuadamente. Yo soy fan de Beti. Mi ídolo es un Yeti de pelaje color púrpura, de lo más simpático y baila de cine. El habitante que lleva dentro en un chico de un pueblecito de Kansas enamorado del baile y la magia, en contra de la voluntad de sus padres que veían en él un gran deportista. "Dance Monsters" le dio la oportunidad de entregarse a su vocación y sus padres cedieron amorosamente con la esperanza de que se lleve a casa los 250.000 dólares del premio, una buena razón para cambiar de idea.

El baile de los monstruos nos alegra el día. Ayer, sin ir más lejos, al terminar el pase, va ella y me pregunta: "¿Abuelo, por qué los hombres se disfrazan de monstruos si ya son monstruos?". Temprano para un güisqui, tomé un café descafeinado.