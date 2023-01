Yin sin yang

Noto que con el paso del tiempo me va a menos la claustrofobia. Ni siquiera pienso en ella cuando entro en un ascensor, aunque sigo prefiriendo los espacios abiertos. Incluso, hace unos años, gracias a esta superación, pude ver entera la película de Rodrigo Cortés "Buried" (Enterrado). Pero este progreso no quita que hoy pueda provocarme agobio y ansiedad una situación extrema, como a cualquiera.

Aquel día salí de casa pensando en otras cosas y llegué tranquilo. Pasé a una cabina, y tal como me indicaron quedé en calzoncillos y con calcetines, cubierto con una bata quirúrgica azul. Y así, calzado con unas zapatillas deportivas, seguí de esa guisa a quien me guiaba hasta la sala donde había una gran máquina.

Lo previsto era que la sesión durase entre 18 y 20 minutos, tiempo que debía mantenerme tumbado boca arriba y completamente inmóvil, según me advirtieron, para obtener unas imágenes con la mejor definición y no repetir el proceso. Me aconsejaron la posición de muerto, la más cómoda, con las manos sobre el pecho y los dedos entrelazados. No obstante, probé otras posiciones, constatando rápidamente que la de muerto era la que ofrecía mayor comodidad.

De este modo, haciéndome el muerto por encargo, pero sin flotar –lejos del agua y el cielo de la playa que disfruto casi a diario–, quedé solo en aquella sala dentro de la máquina. Con los ojos cerrados y los oídos protegidos con unos tapones de silicona, intenté concentrarme en alguna historia de mi invención para no abrir la espita de la ansiedad, sabiendo cuánto debería durar el gancho de mi inventiva para permanecer distraído mientras tanto, pero con la incertidumbre de no poder cronometrar el desarrollo de alguna ficción para calcular el tiempo desde un posible nudo hasta su desenlace.

Tendido e inmóvil, con lo creativo como único recurso para imaginar y ejercer un autocontrol, caí en la cuenta de que en algunos periodos anteriores de estrés me evadía mejor leyendo ensayos que novelas, pues con los ensayos me implicaba más, por lo que decidí no imaginar nudos y desenlaces sino cavilar sobre algún interrogante, o incluso sobre cualquier ocurrencia sin relevancia si lograba mantenerme distraído.

Lo primero que me vino a la cabeza fue la semejanza de aquella situación con lo fotográfico, ya que de lo que se trataba era de obtener unas imágenes de mi cuerpo teniéndome como sujeto y objeto a la vez. Y reparando en esto seguí pensando que como sujeto también yo tenía una sensibilidad ISO, igual que las máquinas fotográficas, aunque allí se obtuviesen las imágenes por resonancia magnética, recordándomelo mientras tanto el ruido de los golpeteos repetidos.

Y además, también allí se estaban dando simultáneamente dos enfoques de interior, el que llegaba hasta mi adentro lumbar y el que partía de mi cabeza: dos enfoques de cuerpo y mente, o de cuerpo y alma, juntos y diferenciados, algo que ya me podría servir como hilo para cavilar, y más si le sumaba el tiempo y el espacio, lo determinado y lo perceptivo, asuntos de gran enjundia que podrían dar mucho de sí asociados a lo kantiano, pero que tuve que desechar como rumia en aquel sitio tan estrecho con las interferencias del ruido.

Quería pensar en algo solo para distraerme, pero me ganaba la paradoja, pues la máquina me distraía sin permitirme la distracción. Asumiendo lo paradójico como imperativo empecé entonces a divagar cayendo en la cuenta de lo simbólico a partir de dos contrarios: el de mi permanencia comprometida con la quietud física y el de la inquietud mental que pretendía entretener y liberar. Lo quieto y lo inquieto: dos opuestos complementarios como el yin yang que constituye el principio del orden universal.

Con su símbolo gráfico en mi cabeza, de un diagrama contenido en un disco con la forma de dos peces en positivo y negativo, seguí divagando con lo que me parecía que ya pasaba a algo sin sustancia, pero que no dejé por su efecto distractor: de los peces fui a la mar –donde con frecuencia me hago el muerto–, pensando que los muertos nunca se pueden hacer los vivos, viendo en tal imposibilidad complementaria un fallo en forma de hernia del diagrama discal, como un yin sin yang…

"Caballero, ya hemos terminado, puede levantarse", me dijeron cortando de pronto mi pensamiento. Y una vez en pie y liberado, respirando más hondo, sin que nadie me viera giré mi yin 180º y de nuevo volví a circular como un vivo vertical.