El capote público, no a cualquier precio

La historia es caprichosa y cada época es hija de madre y padre diferentes. Por supuesto, cada ciclo económico también. Nada tienen que ver las políticas fiscales e industriales de Europa tras la Segunda Guerra Mundial con las de la Guerra Fría, como tampoco nos imaginábamos en los 90 que el sólido statu quo internacional saltaría por los aires con la crisis de 2008. Lo he comentado muchas veces en esta tribuna: el éxito de la Unión Europea, proyecto común que hoy en día tiene más sentido que nunca, debe sustentarse en nuestra capacidad para adaptarnos a lo que venga sin dejar de lado nuestros principios.

Estas últimas semanas un debate está empezando a tomar fuerza tanto en Bruselas como en el resto de las capitales europeas: si no revisamos y actualizamos nuestra política de ayudas de Estado corremos el riesgo de morir plácidamente por falta de iniciativa. Y en un mercado frenético y global como el que nos encontramos, este peligro es cada día más real.

Pongámonos en situación: las grandes potencias internacionales han abierto la veda anunciando inversiones y bonificaciones a empresas que generen riqueza en su territorio. En verano fue Estados Unidos con la Ley de Reducción de la Inflación, un plan de 420.000 millones de dólares destinado a empresas y consumidores domésticos que apuesten por productos de fabricación sostenible con sello "made in USA". Y China lleva tiempo regando opacamente con miles de millones de yuanes a empresas que, sorpresa, son apéndices del propio Estado.

Parece, por tanto, que no son buenos tiempos para el libre comercio. En la UE también han resonado ecos de esta deriva en alguno de los socios con más músculo financiero. Alemania presentó en septiembre a bombo y platillo un "escudo protector" de 200.000 millones de euros para dar soporte directo a familias y empresas. Francia hizo lo propio la semana pasada anunciando un plan de inversión estatal que fomentará el asentamiento de industria verde dentro de sus fronteras. Son respuestas fragmentadas al plan estadounidense y eso va en contra de los intereses de la Unión.

Tal y como está demostrando el tour europeo del comisario Breton, hay voluntad de los países para una respuesta conjunta de Europa, pero antes hace falta agilizar trámites y tener más ambición con los proyectos de interés común. Europa no está hablando de mayor proteccionismo, de levantar más fronteras comerciales o de volver a la autarquía: está hablando de no ser ingenuos para retener nuestro talento y nuestro tejido productivo de más calidad.

¿Y España? De momento, la falta de músculo financiero fía cualquier medida a los fondos de Recuperación. Tenemos un ejemplo claro con ArcelorMittal aquí en Asturias, que prevé instalar en los próximos años un horno de arco eléctrico y un sistema de reducción directa de mineral de hierro. Este proyecto, tasado en 1.000 millones de euros para la renovación de las acerías de Gijón y Sestao, es un claro ejemplo de cuál debe ser el objetivo último de la colaboración público-privada: apostar por la autonomía estratégica y darnos cuenta de que el mayor valor añadido de la UE es su capacidad para innovar.

A nivel nacional, la aportación pública para los proyectos renovadores de la economía se aglutinará en los PERTE, grandes planes de inversión que, hasta la fecha, han carecido de contenido y no se ajustan a las normas de la Comisión a la hora de designar cuánto tanto por ciento de cada proyecto es subvencionable. ¿Qué podemos esperar ahora? Los próximos meses serán cruciales para enmendar estos errores, ya que el Ejecutivo comunitario está abierto a revisar su política de ayudas de Estado. La piedra central que aglutinará la respuesta europea al proteccionismo internacional será la ley de Tecnologías Limpias, que no puede perderse en la tramitación, sino abordar los problemas que asfixian las economías.

Si cada cual libra la guerra por su cuenta volveremos a vicios que nos fragmentaron en su momento. No es de recibo que los países con más peso en la UE decidan unilateralmente cómo defender sus intereses. El debate sobre qué sectores deben ser estratégicos y subvencionables nos compete a todos. Y así se deberá discutir. Si no, los Estados miembros con más ventaja seguirán aumentando su distancia sobre los demás. Si solo se priman los intereses individuales sobre los colectivos, creo que sobra decirlo, no podremos competir en el largo maratón que tenemos por delante.