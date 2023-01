La medida a escala nanométrica

En los países de la Unión Europea, cada alimento que consumimos, cada fármaco que administramos, cada fracción de aire que respiramos ha sido analizada previamente para comprobar su composición a niveles microscópicos y garantizar la ausencia de tóxicos para nuestro organismo. De eso se ocupa la Química Analítica, de desarrollar métodos de medición de sustancias con presencias mínimas y útiles en todos los campos.

Hoy en día, con la inclusión de la nanotecnología en el mundo que nos rodea, la química analítica se ve inmersa en el reto de diseñar métodos que permitan detectar sustancias a nivel nanométrico para poder, por un lado, establecer su utilidad (p.ej. en el transporte de fármacos) y, por otro, los posibles efectos sobre la salud y el medioambiente (p.ej. los micro y nanoplásticos). Tengo que decir que mi primer contacto con esta rama de la química ocurrió en el segundo curso de la licenciatura que realicé en la Universidad de Oviedo; desde el primer momento me fascinó ver los experimentos en el laboratorio donde un cambio de color en una disolución o la aparición de un precipitado se producían (incluso en manos de estudiantes noveles como nosotros) como productos de una determinada reacción química, que explicaban con dedicación nuestros profesores entonces. Creo que fue esa capacidad para relacionar la teoría con la práctica del laboratorio unida a la extraordinaria labor docente de los profesores de aquellas asignaturas las que me animaron a cursar la especialidad de Química Analítica en los dos últimos años de la licenciatura.

Terminada la misma, en el año 1993, parecía necesario (en palabras de mi madre que, aunque no posee estudios superiores siempre ha tenido una visión muy clara del mundo) mejorar mi nivel de inglés. La oportunidad la brindó un acuerdo Erasmus que el profesor Alfredo Sanz Medel iniciaba entonces con la Universidad de Plymouth (Reino Unido) para llevar a cabo estudios de tesis de licenciatura (entonces "tesina"). Dicha estancia, con muchas luces y alguna sombra, debidas estas últimas mi falta de conocimiento del idioma al principio, me abrió un camino completamente impensable para mi cuando cada día viajaba desde El Entrego (mi pueblo natal) a Oviedo para realizar mi Licenciatura, en unos tiempos donde las comunicaciones eran notablemente peores que ahora.

La Química Analítica que se hace en Asturias es de "Champions League". Solo necesitamos apoyo institucional y agilidad burocrática para crecer más

El profesor Sanz Medel, a quién tengo que gradecer su apuesta por mi desde el inicio, me animó a realizar la tesis doctoral en su grupo de investigación y puso en mis manos el empleo de un espectrómetro de masas (ICP-MS), uno de los primeros en ser instalado en un laboratorio universitario en nuestro país. La codirección del profesor Nacho García Alonso fue clave para desarrollar muchas aplicaciones que me abrieron el camino en la esfera internacional, primero el campo medioambiental centrado en el análisis rápido de elementos metálicos en aguas y luego en las aplicaciones en biología y medicina estudiando las proteínas transportadoras de metales en suero humano. Durante este periodo formativo aumenté mi curiosidad científica y cada paso en la tesis doctoral me hacía ver más claramente mi vocación científica.

En un grupo de investigación con alto grado de internalización (con visitantes de todo el mundo), el siguiente paso me llevaría a complementar mis estudios de doctorado, defendida la tesis en 1999 y galardonada con el premio extraordinario, en otro país. Había conocido al profesor Joe Caruso en un evento internacional donde exponía su trabajo sobre especiación metálica, es decir, poder separar y detectar de forma independiente algunos elementos químicos en función de la estructura molecular de la que formen parte y de la que dependen sus efectos beneficiosos o perjudiciales. Su trabajo, realizado en la Universidad de Cincinnati (EE UU), había resultado pionero en este campo y parecía el lugar ideal para complementar mi formación; este hecho, unido a la personalidad del profesor Caruso (relajada, familiar y llena de humor) me impulsaron a cruzar el Atlántico y a permanecer en EE UU durante casi dos años y medio a través de la financiación del prestigioso Programa MEC-Fulbright. La experiencia americana cambió mi visión del mundo y creo que mi forma de trabajar, volviéndose mucho más independiente. Aunque la tentación de permanecer definitivamente allí fue grande, volví a Asturias en el año 2002 a través del programa "Ramón y Cajal" de investigadores de excelencia.

Debo admitir que el choque fue duro, pero comencé a labrar mi carrera de vuelta en Oviedo, no libre de obstáculos, aunque no por razón de género, que me ha llevado hasta el momento actual donde co-dirijo mi propio grupo de investigación (Espectrometría de Masas y Análisis Biomédico) del que tanto la profesora Elisa Blanco (mi compañera de fatigas) como yo nos sentimos enormemente orgullosas y que cuenta con varios doctorandos, estudiantes de master y, casi siempre, con visitantes extranjeros. Nuestra investigación más reciente y por la que he titulado este artículo es la medida en escala nanométrica, es decir, la medida elemental en nanoestructuras individuales (nanopartículas, nanotubos, etc.) pero también en células individuales. Este tipo de estudios fueron iniciados en nuestro grupo por el profesor Jörg Bettmer (catedrático de Química Analítica, miembro de nuestro equipo y nuestro fichaje más internacional) hace ya algunos años, pero por el enorme potencial que muestran, hemos centrado nuestra actividad investigadora en este campo cada vez más transversal y donde colaboramos con biólogos, médicos, físicos e ingenieros.

La caracterización de nanopartículas metálicas individuales mediante el método "single particle ICP-MS" es nuestro principal campo de investigación. Se ha aplicado, por ejemplo, a la liberación de nanopartículas de titanio usadas como agentes blanqueantes (prohibidas desde el año 2022 por la UE) en productos de consumo como son los chicles o las grajeas rellenas de chocolate o la aparición de estas mismas partículas por el efecto del desgaste de prótesis o implantes metálicos. El estudio de las nanopartículas ha servido como punto de partida para el análisis de células individuales. La heterogeneidad celular puede ser la causa de diferentes enfermedades y se puede apreciar en muchos aspectos de la célula, entre los que se encuentra su composición elemental. Por ello, el desarrollo de estrategias analíticas que permitan el estudio de la variación de la composición elemental en células individuales o el estudio de la incorporación celular de nanotransportadores que mejoren la eficacia de algunos fármacos empleados en quimioterapia representan algunos de los retos actuales de la química analítica que desarrollamos y que sigue fascinándome aún más que al principio.

Para terminar, quisiera mencionar que la Química Analítica que se hace en Asturias es de "Champions League", lo he podido corroborar en todas mis estancias en instituciones extranjeras. Solo necesitamos apoyo institucional y agilidad burocrática para poder continuar creciendo. Esa es aún una asignatura pendiente. El género nunca ha sido una barrera en mi caso, solo he necesitado vocación, ganas de trabajar y cierta dosis de aventura para emprender la carrera investigadora a la qué desde aquí, animo a las generaciones más jóvenes.