Sindicalismo y economía "gig"

La muerte de Nicolás Redondo, el último de los grandes líderes sindicales de la economía tradicional, ha provocado una cascada de lamentaciones sobre el cada vez más irrelevante papel de nuestros sindicados. Su desaparición ha coincidido con la oleada de despidos masivos de las grandes empresas tecnológicas –la última, Amazon que prescindirá de 18.000 trabajadores–, a la que hemos asistido atónitos e impotentes como si se tratara de una maldición bíblica.

La precariedad de la llamada economía "gig", en su momento la gran esperanza de un futuro ideal basado en la automatización que facilitaría nuestras vidas, está mostrando su cara más amarga. Para los interesados en las interioridades y miserias de este tipo de empresas recomiendo vivamente la serie "Super Pumped: la batalla por Uber" (Movistar).

Los sindicatos han jugado históricamente un papel imprescindible en la defensa de los derechos laborales y como contrapeso a los excesos del capitalismo. Su actuación, también hay que recordarlo, no siempre ha sido ejemplar. Ahí han quedado para la historia de Estados Unidos personajes tan nefastos como Jimmy Hoffa y sus vinculaciones con la mafia. O la rebelión de los afiliados alemanes en los años ochenta contra sus líderes corruptos, "descaradamente vendidos al capitalismo".

A propósito de la corrupción de los sindicatos, no hace falta ir tan lejos ni en la geografía ni en la historia. Aquí mismo hemos visto la implicación de nuestros defensores de los trabajadores en casos tan luctuosos como el caso ERE. Hace sólo unos días se supo que representantes de CC OO y UGT están a punto de ser sentados en el banquillo por el reparto "opaco y clientelar" de 20 millones de la Junta de Andalucía. Aún está reciente la condena de dirigentes de ambas centrales por el uso ilícito de las llamadas "tarjetas black". No se entiende el apoyo al "procés" de quienes deberían defender la solidaridad entre regiones. Y no podemos olvidar la vergüenza que supuso aquí, en Asturias, descubrir que el líder durante 35 años del SOMA, Fernández Villa, había robado hasta a su propio sindicato.

Demasiados borrones en la historia que aún hoy pesan en la credibilidad de nuestras centrales. Por no hablar de su actual entreguismo, ya no solo a determinados partidos sino al propio poder político. Todo ello las ha reducido a la irrelevancia en un mundo y en un momento en que los trabajadores más necesitan de su amparo. Sólo un 13 por ciento de los asalariados están afiliados a un sindicato, lo que supone que España ocupa el puesto 17 en la Unión Europea en número de afiliados.

El vacío que han dejado los sindicatos lo están aprovechando fuerzas políticas de izquierda actualmente en el Gobierno, ya sean los ministros de Podemos o la plataforma Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Han arrebatado las banderas tradicionales del sindicalismo: subidas del salario mínimo, la ley Rider, los contratos fijos-discontinuos, la regulación de las empleadas del hogar… Todo ello por real decreto, impuesto de arriba a abajo, sin ninguna negociación con empresarios y con la aquiescencia de los presuntos líderes sindicales.

La economía "gig" y sus desmanes han sido posibles gracias a la pérdida de poder de los sindicatos, que no han sabido adaptarse a las nuevas necesidades. Ya no estamos en el Manchester de finales del siglo XIX ni en la reconversión industrial de finales del siglo XX. Una economía nueva necesita un sindicalismo nuevo. Es necesario que los sindicatos se reinventen, se alejen del poder que representa el Gobierno y de la tiranía de los partidos.

El sindicalismo de Nicolás Redondo –y de Marcelino Camacho, del que paradójicamente sólo parece acordarse Luis María Anson– permitió en los años 80 que muchos saliéramos de la economía sumergida, tras años como falsos colaboradores –hoy diríamos autónomos–, y que al final de nuestras trayectorias –bien entrados los 2000–, pudiéramos disfrutar de una jubilación digna gracias a unos ERE negociados a cara de perro. Me pregunto quién defenderá a los trabajadores hoy, cuando la implacable economía "gig", la globalización y sus desmanes campan a sus anchas sin cortapisa alguna. Eso sí, hay quien se consuela porque tenemos "el Gobierno más progresista de la historia".