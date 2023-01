Arias Mon y Velarde, benemérito de la patria y hombre de Estado

Con el Año Nuevo se cumplieron 212 desde que falleció en un hospital de París, prisionero de Napoleón, Arias Mathías Antonio Romualdo Mon Velarde y Valledor, asturiano de San Martín de Oscos. Había nacido en la aldea de Mon el 20 de octubre de 1740, en la vieja casa-torre que se iba remozando como palacio desde la que el mayorazgo familiar administraba ganados, rentas y caserías por toda la charnela asturgalaica, con el muy modesto timbre nobiliario que les permitía el señorío sobre algunos vasallos en Ibias. Fue el segundo de los ocho hermanos de la última generación familiar nacida en Mon, y en principio no estaba llamado al inopinado destino que tendría luego: ocupar el primer lugar en la Casa de Mon y, con el tiempo, en el Estado.

El primero llegaría cumpliendo una fatal tradición familiar. A partir del primer titular del mayorazgo, los varones primogénitos de la casa llevaban siempre el nombre del fundador, Fernando, y el primero de los segundones el de Arias, padre de aquél; pero una extraña casualidad venía disponiendo que cada dos generaciones el primero falleciese antes de heredar y sin hijos, de modo que, durante tres siglos, resultó que se fueron turnando al frente del vínculo familiar un Arias y un Fernando.

Así le sucedió a Arias Antonio, tercer mayorazgo de ese nombre. Los libros parroquiales no dan cuenta del entierro de su hermano un año mayor, Fernando Antonio, pero ya no figura en los padrones samartiegos de 1751, de modo que Arias era en todo caso menor de once años cuando resultó señalado como heredero.

Suele suceder que, como señalaba Marc Bloch, los hijos se parezcan más a su tiempo que a sus padres, y en este caso se cumplió el viejo proverbio árabe. Si los predecesores al frente de la casa habían ejercido como residentes, hidalgos cada vez más preeminentes pero comarcales, él habría de hacerlo de un modo distinto, en correspondencia con el Siglo de las Luces. Y así, la educación que iniciara como segundón, orientada, como la de sus hermanos menores, a la toga o el altar, tuvo continuidad en el servicio público, a lo que debió ayudar también la longevidad de su padre. Iniciado en Leyes en Oviedo, se trasladó al colegio de Ávila, bajo la protección de su tío, el obispo Romualdo Velarde y Cienfuegos, y de allí logró el ingreso en el afamado colegio "del arzobispo" de Salamanca –el de Fonseca– donde terminó sus estudios y tuvo ocasión de probar su talento ilustrado participando en la reforma de los colegios salmantinos.

Su primer destino relevante como funcionario es Zaragoza, en 1773, como alcalde del crimen en la Real Audiencia de Aragón, ascendiendo a oidor en 1779. Pronto ingresó en la "Sociedad Económica Aragonesa del Amigos del País", que acabará dirigiendo con acierto en años muy difíciles para una institución acosada por el inmovilismo de los gremios y poderes locales, y desde donde impulsó cátedras de Economía Civil, Derecho y Filosofía y una Escuela de Dibujo. De entonces datan sus primeros escritos, preferentemente de carácter jurídico, aunque su espíritu ilustrado no deja de asomarse a otros campos, como muestra el que en 1786 organice una reunión científica para valorar la combustión del carbón de piedra, por entonces en plena actualidad. Allí colaboró también en el "Diccionario Histórico-Geográfico" de la Real Academia de la Historia, siendo nombrado en 1788 miembro honorario de la misma.

Durante ese dilatado destino aragonés matrimonió en 1778 con María del Rosario Cayetana de Argüelles Quiñones y Velarde, una pariente ovetense de 18 años con quien tendrá nueve hijos, y también heredó, al fallecimiento de su padre en 1781, el próspero mayorazgo que habrá de administrar ya en la distancia, pero celosamente. Por entonces, sus tres hermanos varones brillan también en sus carreras: Romualdo como deán de Córdoba –será arzobispo de Tarragona y luego de Sevilla–, José como oidor de la Chancillería de Valladolid –conde del Pinar por matrimonio, será consejero de Castilla– y Juan como formidable reformador ilustrado en la actual Colombia, lo que le vale una plaza en el Consejo de Indias de la que no pudo tomar posesión pues murió al regreso de América en 1791.

En 1790, año en que Arias es retratado por Juan Andrés Merclein para la "Económica Aragonesa" –donde aún se conserva ese retrato original luego copiado–, pasó a Cáceres, como primer regente de la recién creada Real Audiencia de Extremadura, encabezando un contingente de prestigiosos funcionarios que iba a ser el embrión de las Luces en la ciudad, y en el que figuraba también el llanisco Juan Antonio de Inguanzo Valdés. Allí, Arias prueba pronto su capacidad como economista en un informe remitido a su mentor Campomanes sobre el estado de la agricultura de la entonces provincia y su fomento, que contrasta con otros proyectos ilustrados por un pragmatismo poco habitual. Resuelto el retraso judicial acumulado antes de su llegada, para lo que hubo de solicitar la creación de una segunda sala de lo penal, y tras fundar el primer centro de educación superior de Extremadura, en 1799 será nombrado presidente de la Real Chancillería de Valladolid.

Al cambio de siglo la Historia se había embravecido, y lo encontrará de frente. En 1807, ya como gobernador interino del Consejo de Castilla, le corresponde instruir el proceso contra el Motín de El Escorial. En ese cargo afrontará la invasión francesa, ya como la mayor autoridad en el reino, y el inicio de la guerra de Independencia, resultando al cabo deportado y preso de Estado en Francia por no reconocer a José I.

Allí murió, en París, el 1 de enero de 1811. La primavera anterior un regimiento francés de casi 6.000 soldados había saqueado los Oscos en su marcha hacia Galicia, matando a cuatro vecinos de Santalla.

Quienes alcanzaron a ver el epitafio sobre su tumba parisina, en francés, contaron que rezaba así: "Aquí yace Arias Mon y Velarde, magistrado íntegro y severo, decano y gobernador del Consejo de Castilla. Arrancado en su vejez de su patria, de su numerosa familia, de sus amigos".

Un año después, las cortes de Cádiz lo proclamaron Benemérito de la Patria.

En fecha posterior, su familia encargó una copia del retrato de Merclein para el palacio de Mon, y muy probablemente es, repartida ya la herencia tras la disolución del mayorazgo, el retrato que Fermín Canella alcanzó a ver en Oviedo, en casa de su hija Concepción Mon, en torno a 1870. El próximo lunes volverá a su casa.