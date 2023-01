Cantinfleo

Algunos han nacido y crecido hasta hacerse adultos con la ilusión de la Variante, que ahora después de décadas de incógnita se ha convertido en certeza pendiente de un hilo. Cuando la duda que asoma no es la duración del viaje en tren a Madrid, pende la amenaza de que se corte el tráfico los fines de semana a causa de las obras, y para rematarlo se ha anunciado un nuevo retraso por la demora en las pruebas de seguridad que impide concretar la tan anhelada inauguración, prevista inicialmente para animar la campaña electoral de mayo. La fecha de apertura puede oscilar cuatro meses arriba o abajo, advierten los responsables ministeriales.

El Gobierno regional, como responde a cualquier lógica establecida de la sumisión, se hace cruces, calla y otorga. Para que Barbón rechistase, el inquilino de la Moncloa tendría que ser, por ejemplo, Alberto Nuñez Feijóo en vez de Pedro Sánchez. Entonces, ya verían cómo el presidente del Principado no tendría siquiera necesidad de armarse de valor para calificar de chapuza inadmisible e intolerable la gestión de una infraestructura que curiosamente forma parte de la historia de esta región aún sin haberse estrenado, por el largo tiempo que pervive en la memoria de los asturianos.

Ante la pasividad ministerial, Barbón da la impresión de que acelera para acto seguido echar el freno. Digamos que no es tan explícito como algunos de sus homólogos barones socialistas cuando se trata de arrojarse a la piscina. Cantinflea y luego templa para evitar exponerse en defensa de los intereses de Asturias. A la oposición, como es natural, le falta tiempo para reprocharle su desidia reivindicativa. Es posible que en caso contrario sucediera algo similar: el gobierno regional de un territorio irrelevante que no se atreve a desafiar a un ejecutivo nacional del mismo color para no pisarle la manguera. Es algo, estoy seguro, que a Barbón no le gustaría tener la oportunidad de comprobar, aunque realmente haga muy poco por evitarlo.