Cálculos electorales e incertidumbres

A poco más de cuatro meses para las urnas, los partidos activan la maquinaria electoral y echan sus cuentas. Van a ser estas semanas de indudable tensión política y cada cual tiene lo suyo. A los socialistas, el retraso en la puesta en servicio de la Variante de Pajares les desbarata las cuentas. Es lo que ocurre por tratar de comprometer fechas basándose más en los deseos que en la prudencia. El líder socialista, Adrián Barbón, desgranó ayer las claves del mensaje por el que se moverá su partido: ya no es socialismo o gobierno de la derecha, sino directamente PSOE o gobierno de Vox (en coalición con el PP). Barbón no dudó en plantear esa dicotomía para hacer un llamamiento al voto útil, tratando de captar los electores huérfanos de Ciudadanos y también sectores de izquierdas ante la incertidumbre sobre el futuro de Podemos, inmerso en una batalla fratricida de consecuencias impredecibles. El compromiso de continuidad del vicepresidente, Juan Cofiño, en la lista electoral autonómica (lo que no implica necesariamente el Gobierno) despeja algunas dudas sobre el futuro del perfil de gestión más reconocido del Ejecutivo. Al menos seguirá presente en la escena, un claro mensaje al sector empresarial para calmar ánimos.

Los populares afrontan una semana clave. El candidato, Diego Canga, llega a Asturias con la agenda llena de reuniones con los distintos sectores del partido. Falta hace, ante la inquietud que galopa internamente. El Partido Popular aún tiene que elaborar las listas municipales y la regional, y las atomizadas familias mantienen sus particulares expectativas y hacen sus cálculos propios. Tomar el pulso real del partido resulta clave para el candidato, como también lo es para lograr cierto éxito en mayo que las zancadillas y reproches se dejen en remojo, al menos, hasta después del día 28. Las miradas están en Gijón. Es la plaza electoral más relevante en el mapa autonómico. Resulta imposible ganar unas elecciones sin ganar en los concejos y el peso electoral del municipio más poblado de Asturias resulta fundamental. La candidatura de la forista Carmen Moriyón despierta muchas preguntas. Las encuestas que manejan Foro y otros partidos conceden a la exalcaldesa un buen resultado, que podría sumar mayoría con el PP. De hecho, esos mismos sondeos otorgan menos asientos en el Pleno si ambos partidos acudiesen en coalición. Lo que esas encuestas no dicen es que esa posibilidad de alianza postelectoral con el PP existe también con el PSOE. Foro Asturias descarta ahora cualquier acuerdo previo con los populares, porque confía en que el tirón de Moriyón le permita mantener los dos escaños en la Junta General. Pero, ¿terminarían sumando hacia los populares después de las urnas? Está por ver. El PP asturiano tuvo ocasión de plantearle alianza a los foristas, pero ahora lo tiene bastante cuesta arriba. Los guiños del vicesecretario de Organización nacional, Miguel Tellado, a los partidarios de Álvarez-Cascos, espanto para los actuales dirigentes de Foro, están grabadas a fuego. De ahí que la elección de quién encabezará la candidatura gijonesa por los populares sea motivo de cábalas y tensiones. En otras siglas tampoco pintan las cosas sencillas. La escalada en Podemos puede abrir un abismo para los morados. Una ruptura entre la lista electoral y los dirigentes del partido podría desencadenar un desastre para la formación: del "big-bang" del 15-M al "big-cruch" del 28-M. Ante tal incertidumbre, IU aguarda y por ahora hace su camino, esperando recoger lo que salga de ahí por el efecto centrífugo que tiene toda crisis en un partido, pero sin apuntar por ahora preferencias. Hasta en Vox cuecen habas. La designación del diputado nacional José María Figaredo como presidente del partido en Asturias hace pensar que podría ser él el candidato, aunque eso aún no se haya resuelto. Y de Ciudadanos poco cabe esperar. El proceso de refundación se ve con escepticismo por buena parte de los dirigentes asturianos. A la asamblea de ayer en Madrid no acudieron ni el coordinador de Asturias, Nacho Cuesta ni el diputado Sergio García, que es miembro nato. De aquí a mayo todavía caben muchas sorpresas y sobresaltos, así que tómenselo con calma. El escenario nacional tendrá su peso inevitable, por mucho que el presidente Barbón trate de recordar que se vota en Asturias y la FSA deje pasar la pregunta de si Pedro Sánchez participará en la campaña en el Principado. También hay silencios que inquietan, por muy maternales que sean ahora, por muy callado que esté todo por Ribadesella (salvo algún píar en Twitter).