La precampaña va sobre (cuatro) ruedas

La precampaña electoral va sobre (cuatro) ruedas, a juzgar el empeño de los políticos con intereses en la cita con las urnas el próximo mes de mayo por recurrir a los coches en sus discursos y lucirse ante el público.

Ahí está el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a quien Shakira y su rap dedicado a Piqué se lo han puesto a tiro. "Ni ferraris, ni twingos, el coche eléctrico, claramente" proclama el regidor madrileño en su Instagram junto a un vídeo en el que pilota con mucha soltura un pequeño utilitario por el centro de la capital de España. Una sibilina forma de defender su Madrid Central que tantos dolores de cabeza le da (y dará) al regidor.

Antes de que la cantante colombiana comparase el ferrari y el twingo (ella sería el primero y la novia de su ex, el segundo, por si alguien no lo ha pillado) ya lo hizo Álvaro Queipo. El secretario general del PP en Asturias comparó al candidato regional, Diego Canga, con un coche de la marca de lujo y alta gama. Entonces, cabe la pregunta: si Canga es el ferrari, ¿será Adrián Barbón el twingo? Esperemos que no se pique.