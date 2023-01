Shakira, no hacía falta salpicar

No hacía falta. De verdad que no. Hay otras muchas formas de superar una ruptura que hiriendo los oídos de los demás. Resulta que Shakira, que hace canciones, y Piqué, que abandonó el futbol por razones que ahora mismo no vienen al caso, dejaron su relación hace unas semanas y ella se ha quedado atrapada en el duelo. No hay que ser un psicoterapeuta demasiado avispado, basta con dejarse taladrar un poco la cabeza con la canción –siendo generosos– que ella ha grabado en paños menores junto a lo que parece un adolescente al que no se le ve la cara. La letra, acompañada de una simple base pregrabada (no vaya a ser que el posible adolescente sudara en la composición) no deja lugar a dudas de que la mexicana se ha visto severamente afectada por la ruptura. Se ve (si pueden evitar escucharlo mejor) en ritmas torpes como la que dice que ella hace música, perdón que salpique. En un pueril juego de palabras con el futbolista, que no sabemos si lo ha pillado. O en la que desprecia a algunas marcas comerciales y ensalza otras; lo que estas firmas han aprovechado en el cementerio de las redes sociales para intentar comerle la cabeza a los zombis (consumidores y, por lo tanto, potenciales clientes) que las pueblan en un intento infantil por intentar ser graciosos y alejarse del circunspecto capitalismo.

El proceso de ruptura sentimental, como todos los procesos humanos que pueden dejar heridas sentimentales, acarrea la necesidad de superar una serie de pasos que se corresponden con los del duelo. Al fin y al cabo, ambos procesos tienen sorprendentes similitudes y son igualmente dolorosos. Desde la psicología clínica, muy dada al reduccionismo y a intentar simplificarlo todo en consejos de uso rápido, se han promovido una serie de recomendaciones para pasar esta etapa de ruptura sin demasiados daños emocionales. Conviene, dicen, no encerrarse en un mismo. Ha quedado bien demostrado que Shakira no lo ha hecho y ha querido espolvorear todas las miserias de su relación. También se dice que es aconsejable aceptar y gestionar el dolor. Y aquí está el problema. Podría parecer que intentar abrirse a los demás y no dejarse nada dentro fuera una buena fórmula para evitar que se produzcan quistes emocionales, pero no. Para conseguir superar este tipo de duelo es esencial saber aceptar las emociones negativas, no bloquearlas. Sin embargo, a la colombiana le han quedado bien dentro. La clínica también advierte que hay que entender la ruptura. Saber cuáles fueron las circunstancias que dieron al traste con todo. Conocer los detalles ayuda a aligerar el proceso y poder racionalizarlo todo de la forma adecuada. Bien parece que Shakira ha entendido bastante mal este paso. No se trata aquí de hacer una caza de brujas y de buscar culpables. Eso, estaría ligado con el párrafo anterior, y daría lugar a una gestión negativa de las emociones y de los estados de ánimo. Se trata de tener un poco de altura de miras y no quedarse anclado en lo que, por mucho que pueda doler, ya es pasado. Anne M. Verhallen, investigadora del centro de neurociencia cognitiva de la Universidad de Groningen (en Holanda), ha dedicado un par de estudios a chequear qué es lo que le ocurre al cerebro cuando se produce una ruptura amorosa. En uno de ellos relata que existen unas mayores posibilidades de que aquellos a quienes se les rompe el corazón sufran síntomas de depresión severa. Más entre ellas que entre ellos. Mucho más, de hecho. Aunque hubiera pasado tiempo desde la ruptura, los despechados solterones analizados mantenían el sentimiento de la traición a flor de piel y mostraban emociones negativas (como la de sentirse rechazado o la de rabia) durante muchos meses. Se tarda bastante en salir de este particular duelo, más cuanto más haya durado la relación. Evidentemente. A raíz de esta investigación surgió la otra. Verhallen y varios de sus colaboradores, lanzados por el éxito de haber encontrado correlaciones positivas en su primer estudio, decidieron poner a prueba si ese alto nivel de estrés que supone una ruptura amorosa tiene consecuencias sobre la memoria de trabajo. Un almacén en el que se guardan de forma momentánea las cuestiones del día a día. Sus resultados dieron razón a la hipótesis planteada y encontraron que las rupturas afectan a esta parte memoria, atrofiándola. Quizá por eso, en esos periodos iniciales de pérdida, cuesta tanto hacer rimas.