Nostalgia de la nieve

Cuando los años se acercan a una altura peligrosa, la memoria se vuelve con nostalgia hacia la infancia y la juventud, en busca del bálsamo que mitigue el peso de edad y los achaques. Pero ese retorno se muestra con toda su riqueza, como una película en la que se depuraran los malos trances para presentarse con la belleza de un tiempo feliz. Y con la frecuencia que el alma precisa, yo regreso a mi Moreda natal, cuando el año tenía cuatro estaciones, y el invierno era un invierno de nieve, agua y frío, tal como marcaba la regla meteorológica. Ahora las cuatro estaciones de la geografía de nuestra enciclopedia han trastocado sus conductas: no nieva cuando debe o no nieva, la lluvia escasea, el sol abusa y el frío ya no se presenta con sabañones. Así, las ciudades saturan sus aceras de terrazas y la gente se echa a la calle, porque el encierro desgasta y acaba por echarnos la casa encima. Me parece que esto debe de ser el cambio climático, contra el que los pueblos no pueden luchar, porque quienes deben controlarlo no quieren mientras les rinda beneficios. Por eso practican la filosofía "del que venga detrás que arree".

Pero mientras se muestra nuestra impotencia, los recuerdos, como decía, se vuelven hacia atrás porque, eso parece, "cualquier tiempo pasado fue mejor". Al menos algo hay de eso, cuando la memoria te arrastra a darles nueva vida a aquellos años lejanos, a punto de diciembre, en que las escombreras del paisaje amanecían blancas como sábanas tendidas al verde, que era como resplandecía el color. Recuerdo que no eran nevadas superficiales sino que alcanzaba los veinte o treinta centímetros. Las clases se suspendían, los niños nos echábamos a la calle, las guerras de bolazos se extendían por todos los barrios y al suelo le crecían algunos muñecos de nieve con nariz de palo, ojos de castañas y boca de carbón. Eran las horas en que el frío desaparecía e incluso algunas gotas de sudor resbalaban por la frente. Uno de los momentos mejores de año, solamente comparable a los chapuzones en el río cuando avanzaba la primavera. Era una gozada. Para despejar las calles y facilitar los movimientos de la gente, los servicios de limpieza hendían un sendero por el centro y paleaban la nieve para abrir paso hasta los portales. Cada año se repetía el mismo ritual, hasta que se atenuaban los rigores del invierno y la nieve se abría en rotos cada vez más crecidos hasta que el sol devolvía el negro a las escombreras y el verde a los prados. Pero ya el verde no es tan verde y las escombreras han desaparecido, porque en Asturias ya no hay carbón, mientras nuestro futuro mengua cada año, porque no supimos imponernos a quienes defendían el pasado, porque era su fuente de poner, y ese poder, con sus cómplices, ya vemos hasta dónde nos ha traído. La realidad, que es muy dura, echa siempre un borrón sobre los recuerdos que alivian las horas de los que vamos dejando atrás toda una vida, porque lo que ocurre nos acosa: el paro, la despoblación, la falta de liderazgo en esta Asturias plana, el tiempo que hace inviables los negocios de invierno, con la estaciones de esquí cerradas, los albergues vacíos y los restaurantes de las zonas altas a la espera, y haciendo rogativas para que, al fin, llegue la nieve y se quede como solía. Los recuerdos embellecen el pasado, pero, como se ve, no ayudan al presente y siembran zozobra, porque el cambio climático, si no lo enderezamos entre todos, el mundo seguirá tambaleándose como un muñeco hasta que la cuerda se le acabe. Todo según los expertos. Es lo que hay, que es bien poco.