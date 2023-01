Una ilusión que ha volado con el AVE

¡Hijo mío, algún día pasarás por esos túneles! La frase-sentencia es de La tira y afloja de Pablo García y Rogelio Román. El humor de la viñeta publicada el domingo día 15 bajo un editorial con el título de "Una Variante colosal de gestión política desastrosa" lo diría todo. Pero para los que ansiamos desde hace décadas una conexión rápida entre Asturias y Madrid no es suficiente. La decepción es enorme. A pesar de que nunca tuvimos seguridad sobre la fecha en torno a la apertura, empezábamos a confiar en que alguna vez esa fecha llegaría y se cumpliría la ilusión que nos animaba día tras día. Pero ya no nos queda ánimo.

Sabíamos que Asturias tiene una tradición de aislamiento, una historia de distancia con el resto de España, que los asturianos tenemos fama en el mundo de luchadores y optimistas. Por eso es duro que nos tomen el pelo. La negativa de todos y cada uno de los responsables de su construcción y puesta en servicio no solamente a apuntar una fecha de inauguración sino una aproximación a su primer viaje nos parecía una estrategia para no pillarse los dedos, para evitar una equivocación, un patinazo, un ridículo. Pero creo que no era esa la razón. Me atrevería a decir que hay algo más profundo, alguna razón oculta, un secreto no confesable, "gato encerrado". Una situación parecida a la de ese futbolista fabuloso, que deja boquiabiertos a los aficionados pero que uno tras otro los distintos entrenadores solamente lo tienen de suplente, lo sacan cuando el público lo reclama con insistencia.

Al AVE a Asturias y a la Variante sólo se acude oficialmente para acallar reclamaciones, aplacar ánimos, silenciar voces. Desde que Francisco Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato Figaredo, ministros asturianos, se acercaron a las inmediaciones de la Cordillera Cantábrica para colocar la famosa "dovela" que inauguraba el proyecto bajo el entorno de Pajares, una decena de ministros (una titular repitió) estuvieron al frente del Ministerio que desde 2004 -el año de la "dovela" –que recibió distintos nombres: Fomento, Transportes, Movilidad…– se encargaban de su construcción. Y pertenecían a los partidos Popular y Socialista, aunque alguna opinión publicada recientemente cargaba responsabilidad aparentemente sólo a gobiernos de izquierda.

Los misterios de la posible razón oculta creo que habría que buscarlos en escondites políticos. Escondrijos posiblemente también económicos o quizá mixtos. La Alta Velocidad Española ha estado casi siempre en discusión en ambos ámbitos, se publicita a nivel mundial mientras se deteriora la red básica de cercanías y servicios públicos con trayectos poco rentables (por ejemplo, la supresión de la Vía de la Plata, importante enlace Norte-Sur para el comercio y la industria sin pasar obligatoriamente por Madrid, abandono de regiones como Extremadura, importantes retrasos en los "futuros" trazados hacia el Norte -Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco-, trazados sin previsión de actualización estructural como el paso por San Andrés de Rabanedo en León...).

En fin, treinta años de presumible improvisación de un AVE que año tras año nos va quitando la ilusión de enlazar Asturias con Madrid –y por extensión con los más prósperos polos españoles–, que nos separa de Europa mientras se abandona dramáticamente la gran red ferroviaria astur en contra de la tendencia hacía un mundo, una existencia sostenible. Aquella Asturias rebelde –Asturix se llegó a bromear por comparación al cómic galo– que soportó la desindustrialización y la descarbonización, que durante décadas sufrió una brutal contaminación ambiental, que luchó contra la nefasta dictadura, queda abocada a figurar en los últimos puestos del progreso vital. Una vergüenza, una desilusión.