La inflación y los beneficios en un pincho de pollo

Todas las mañanas, a las 8.15, antes de entrar en el instituto, mi hija pequeña compra un pincho de pechuga de pollo. Es su preferido para el recreo. Recién hecho. Lo disfruta. Y lo lleva haciendo desde que empezó el instituto, en septiembre de 2020. Siempre tenemos la misma rutina. En el cenicero de mi coche tengo monedas para el pincho. Y, antes de dejarla, coge el importe exacto.

Esta semana se cabreó mucho porque el pincho había subido a 1,60 euros. Cuando empezó el instituto tenía un precio de 1,20 euros. De repente, fue consciente de que, desde entonces, había subido un 33,33%. Su queja es la de muchos: «el de la cafetería está ganando mucho más dinero gracias a mi pincho».

Traté de explicarle que esto no es así de sencillo. El pincho se hace con electricidad, con pan, aceite, pollo, una hoja de lechuga, mahonesa y una rodaja de tomate. Y todos esos ingredientes había subido de precio. Si los propietarios de la cafetería compraban más caro, y lo mismo hacía la otra cafetería y la otra y la otra, no quedaba más remedio que subir los precios o acabarán perdiendo dinero y cerrando la cafetería. Se quedó pensativa, pero no le valían los argumentos de un padre economista que «trabaja para las empresas». Quería números.

Como esta discusión la escucho todos los días –en redes sociales, medios de comunicación y supuestos líderes de opinión–, me puse a hacer números. Vamos a tratar de entender a los dueños de la cafetería donde mi hija compra su pincho.

¿Qué ha pasado desde que mi hija comenzó el instituto en septiembre de 2020? En aquel momento su pincho tenía un precio de 1,20 euros –IVA incluido–. Pongamos que en cada pincho la cafetería obtiene un margen (precio por encima de los costes de hacer el pincho) del 20% (sin impuestos). Esto viene a ser unos 22 céntimos por pincho. La cafetería en cuestión donde mi hija compra el pincho es mítica en el pueblo, tiene una persona en la cocina, una en la barra y el dueño trabaja allí todos los días desde que abre hasta que cierra. Pues cada pincho ayuda en 22 céntimos a pagar el alquiler, la luz, el agua, el coste de quien prepara el pincho, el camarero y, si queda algo, el dueño del bar se queda el resto. ¡Hay que vender muchos pinchos para vivir de la cafetería!

Pero, la pregunta es, ¿en cuánto ha aumentado el coste de un pincho de pollo? Si vamos al Instituto Nacional de Estadística y comparamos el índice de precios por productos, desde septiembre de 2020 hasta la actualidad, observamos que: el coste electricidad con la que se fríe el pollo se incrementó en casi un 23%, el aceite que se usa en un 72%, el propio pollo un 22%, el pan un 19,8%, la harina con la que se hace el pan casi un 44%. De repente, hacer un pincho de pollo es mucho más caro. Pero ¿cuánto?

No soy muy cocinillas, pero me he molestado en saber cuánto cuesta un filete de pechuga de pollo, un bollo de pan, he hecho una estimación de cuánta aceite se necesita para freír el pollo… Y, más o menos, estimando que el 60-65% del coste de un pincho de pollo es el propio pollo, y luego todos los demás ingredientes, me sale que la materia prima del pincho aumentó en casi un 30% sin impuestos. La cafetería no gana más de 22 céntimos por pincho, en el mejor de los casos lo iguala, tras la subida.

Pero tras estos números hay muchos mitos. Los más importantes son dos:

Mito 1: mayor precio siempre es igual a más beneficio. Esto no es cierto si hay una subida generalizada (que afecta a todos por igual) de los costes, como es el caso del pincho de pollo.

Mito 2: las empresas se aprovechan para subir precios siempre y perjudicar al consumidor. Hay que tener mucho cuidado con este argumento. Pasar de un pincho de pollo de 1,20 a 1,60 euros puede hacer que alguien se piense mejor la decisión de comprar uno todas las mañanas. Y la cafetería, ganando lo mismo por pincho, se enfrenta al reto de que caigan sus ventas. ¿Y qué pasa si caen sus ventas? Que esto acabará afectando a los sueldos que puede pagar el propietario, o incluso tenga que despedir o cerrar el local.

Si fuera fácil subir los precios, ¿por qué en septiembre de 2020 el pincho no tenía un precio de 1,60? Los españoles no somos más ricos desde septiembre de 2020: la masa total de los salarios en España, según el INE, sólo ha crecido un 3,2% desde el último trimestre de 2020. Por lo tanto, si no somos más ricos; si no nos llueve el dinero, y no aumentó la demanda de pinchos de pollo de forma tremenda, ¿por qué subió ese precio y con ese riesgo para la cafetería? Por el coste.

Pues esto que pasa con el pincho de pollo es exactamente lo mismo que pasa con el precio de la leche: un ganadero paga 3 veces más por la misma cantidad de fertilizante que hace dos años; paga un 60% más por los piensos, si pensamos en el combustible basta recordar que en diciembre de 2020 pagábamos en torno 1,07 euros por litro de diésel (todos los impuestos incluidos).

Con este shock de costes es temerario lanzar mensajes de culpa hacia las grandes superficies, las empresas fabricantes y los malvados beneficios de las empresas… Por desgracia nada es sencillo en economía.

Mientras, el consejo a mi hija ofendida por la subida del precio del pincho de pollo es rotundo: «ahora, más que nunca, esa cafetería necesita de tu pincho de pollo, toma los 1,60 euros».