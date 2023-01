Los demonizados fondos mineros

Los fondos mineros junto a las prejubilaciones mineras formaron parte de un capítulo denominado Medidas de Acompañamiento Social dentro del Plan General del Carbón 1997-2005. Han sido por tanto una conquista social de los sindicatos y también fruto de las movilizaciones mineras durante más de una década. Los Fondos Mineros como habían sido demonizados ya con anterioridad, en esta ocasión más reciente llegaron a despistarme dichas críticas. Supongo que, en el trasfondo de todo este ruido reciente, tendrán su motivación los aspirantes a percibir subvenciones de Fondos de la UE.

Cuando se pactaron los primeros fondos mineros por aquel entonces, resultaban sobradamente conocidas las desavenencias que existían entonces entre el Vicepresidente Primero del Gobierno de la nación, Francisco Álvarez Cascos, y el presidente del gobierno del Principado de Asturias, Sergio Marqués. Nos citó el entonces presidente del Gobierno de Asturias Sergio Marqués, a Fernández Villa y a mí en su despacho sin la presencia de la prensa ni de fotógrafos, dado que dicha modalidad de encuentros sin prensa, por aquel entonces parecía haberse puesto de moda.

Marqués nos transmitió que, si alguien pensaba dejarle al margen de los fondos mineros, él, como presidente del Gobierno del Principado de Asturias que era entonces, no estaba dispuesto a permitirlo. Creo que tenía toda la razón, pero dadas las circunstancias, tal y como estaba el panorama, me limité a guardar un prudente silencio. Al menos yo no estaba dispuesto a prestarme a realizar la función de mensajero del presidente de Asturias, ni tampoco de nadie más, puesto que pensé con acierto por mí parte que, con permanecer atento ya se iría decantando la situación por sí sola. Posteriormente en Asturias, los Fondos Mineros se gestionarían entre los sindicatos mineros y la Consejería de Industria del gobierno del Principado de Asturias.

Desde un principio consideré que estos recursos económicos adicionales suponían una oportunidad para la recuperación económica de Asturias y dejarle a la Federación Socialista Asturiana (FSA) en exclusiva la gestión de estos Fondos Mineros suponía que IU quedaría excluida en la gestión de una conquista social que el PCA e IU habían reivindicado y peleado durante años. La mayoría de los afiliados y simpatizantes de CC OO que habían participado en la movilización social de Asturias se suponía que eran potencialmente los militantes y votantes del PCE-IU.

Según mis estimaciones de entonces, Fernández Villa no renunciaría a la gestión de los Fondos Mineros, pero tampoco le interesaría que dichos Fondos Mineros los gobernara la Junta General del Principado con mayoría por aquel entonces de la formación política liderada por Sergio Marqués y denominada Unión Regionalista de Asturias (URAS). Francisco Alvarez Cascos y Fernández Villa en esto estarían ambos de acuerdo, mientras que yo me encontraría en tierra de nadie, pero sin saberlo aún según lo que me dispongo a detallar.

Había solicitado como secretario general que era yo entonces de CC OO de la Minería de Asturias, un encuentro con Gaspar Llamazares con el fin de cambiar impresiones para diseñar una estrategia sobre como podíamos articular los medios más oportunos para que Izquierda Unida participara también activamente en la gestión de los Fondos Mineros. La respuesta de IU a mis pretensiones no pudo resultar más desoladora para mí. Gaspar Llamazares me respondió que consideraba que aquellos fondos solamente eran para las Cuencas Mineras y no para Asturias y que, por tanto, no despertaban en él interés alguno. Podía haberle sugerido que atendiera al concepto de los municipios RECHAR como criterio para establecer lo que se consideraban municipios mineros, pero opté por agradecerle el haberme recibido.

Izquierda Unida acababa de cometer un tremendo error que entonces ya no teníamos capacidad de poder enmendar, aquellos que, como en mi caso, habíamos dejado de pertenecer a la nueva dirección del PCA-IU de Asturias. Conociendo como yo conocía la estructura interna de los sindicatos y de la formación política que me resultaba más afín, ya consideré entonces que no eran los delegados sindicales el instrumento más idóneo para decidir ni para gestionar la utilización de los Fondos Mineros en infraestructuras, en proyectos industriales y en muchas más actuaciones que requerían, como mínimo, cierta infraestructura con un seguimiento técnico y también fiscalizador de los recursos que se pusieron a disposición de los sindicatos mineros, para el desarrollo alternativo de las Cuencas Mineras y de Asturias.

Por el contrario, este escenario a Fernández Villa le venía muy bien, puesto que le permitiría gobernar la FSA de Asturias a través de los alcaldes y concejales del PSOE, pudiendo sentirse tan eufórico con este reparto y adjudicación de los proyectos de los Fondos Mineros como un obispo en la plaza de San Pedro de Roma. Pude constatarlo yo mismo en la primera asamblea de alcaldes y concejales celebrada en el salón de actos de Caja de Asturias, situado en la plaza de La Escandalera (Oviedo). Por el PCA-IU, solamente habían asistido el alcalde de Langreo, con Fernando Bello, y pocos más concejales o alcaldes.

Pero no es esta la reflexión que pretendo suscitar, después de veinticinco años del uso de los Fondos Mineros. ¿Dónde estaban esos emprendedores que de nuevo están al acecho de los fondos de la UE? Con independencia de que el objetivo fundamental de los Fondos Mineros, debería de haber sido la creación de empleo alternativo, este no debería de haber sido su único cometido. Debería de tenerse en cuenta también que en las Cuencas Mineras residían, y seguimos residiendo, unos colectivos importantes que hemos invertido los ahorros de toda una vida laboral en la compra de un piso u otra forma de vivienda rural. Esto significa tener sentido de clase y tener también un claro concepto de ciudad. Si existe concepto de ciudad, compartirán conmigo que los saneamientos, los servicios y la mejora de la calidad de vida, revierte en los propios ciudadanos y a su vez impide que los ahorros de toda una vida laboral se devalúen. El Campus de Mieres, también podía haber contribuido a esto desde sus inicios, de no haber sido por algunas concepciones elitistas sobre la universidad.

Los más acaudalados pueden elegir las zonas más nobles para establecer su residencia en lugares tales como Oviedo y La Fresneda, etc., pero también es cierto que están en su derecho si es que disponen de posibles para ello. Desconozco si fue primero el huevo o la gallina, pero algunos de los titulados superiores de Minas que apoyaron esta cruzada contra el Campus de Mieres y las Cuencas Mineras, les diría yo que muy poco mas puedo añadir, más que mi estupor, ante semejante despropósito.

¿Acaso los ingenieros técnicos de Minas no contribuyeron también de una forma excelente en la gestión técnica y profesional de la minería asturiana? En la entonces denominada Escuela de Capataces de Mieres ejercieron también como profesores ilustres ingenieros superiores de Minas. ¿Dónde radica el demérito de que, además de formar a los ingenieros técnicos de Minas, se pueda ampliar esta formación a los ingenieros de Minas de grado superior en Mieres? Espero de los ingenieros superiores de Minas que su sensatez prime sobre las posiciones ofensivas del alcalde de Oviedo sobre el Campus de Mieres y de las Cuencas Mineras.