Hay que irse para volver

Había casi doscientas personas rodeando un autobús al que solo subirían sesenta. En la estación, padres, hermanas, primos y abuelas rodeaban a los jóvenes que llenaron las calles de Oviedo durante las navidades y que ahora, irremediablemente regresaban a Madrid. La gente lloraba, las maletas desprendían cierto olor a fabada y la cola no avanzaba porque nadie quería realmente soltarse del abrazo y subirse al autobús.

Los jóvenes no se sienten tan pequeños en Madrid. Están empezando sus carreras, acabando sus másteres o trabajando más horas de las que les pagan en empresas que no acaban de entender del todo. Durante algunos años, piensan que eso es el mundo, que en las ciudades grandes es donde está la vida y las oportunidades y quizá no se equivocan. Hasta que un día, el ruido de los semáforos, el precio de la cerveza o el sabor de la fruta les molesta de repente y entienden la suerte de coger un tren o un autobús y volver a dormir a la que siempre será su cama.

Al llegar a Villalpando, nos mirábamos desconcertados, a medio camino entre quienes somos y quienes fuimos. Construidos de paisajes, de calles en cuesta, de risas y sidra. Parados frente al autobús contrario, el que vuelve de Madrid a Oviedo, por un momento dudamos si no sería mejor equivocarnos y acertar volviendo a casa.

Algunas mascarillas mojadas recordaban que hubo una pandemia y que, seguramente, si algo hizo estas navidades más especiales fue que volviera la normalidad. Que, lejos de haber restricciones, tomáramos el vermú con bollos de chorizo, gritáramos en la cabalgata, bailáramos hasta muy tarde, y no quedara un abuelo sin abrazar.

Mi amiga Ana tiene un truco infalible contra esta melancolía que nuestros vecinos llaman acertadamente morriña. Siempre que vuelve a Madrid, se saca el siguiente billete de vuelta a Oviedo, como para recordarse que la capital es un lugar maravilloso que sirve para crecer, para decidir y madurar, pero no siempre como destino final.