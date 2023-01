De la caña España y culto a la pestaña

¡Ponte guapo, guapa! Estética y renacimiento.

La mayoría de flechazos suelen venir de un cruce de miradas, de ahí la necesidad que el ojo se acompañe de un falso techo, pestaña postiza bajo el dintel de la ceja. Somos cultura viva.

La belleza se instruye y construye a la vez, depende de nuestra racionalidad interna, del optimismo antropológico y nuestra sagrada individualidad.

Unos ojos bonitos lo son todo. Importamos belleza de Japón a Colombia, de India a Nueva Zelanda dibujando cuerpos renacentistas. Es tiempo de quererse.

Que hablen los cuerpos. Ya está bien de desesperanzas con las que nos exigen depositar el voto democrático en urnas de castigo, de fealdades ocultas.

La exaltación a la pestaña no tiene nada que ver con la actual política de género y análisis sintáctico morfológico de leyes a las que sacar rédito electoral, sobre todo bronca social que nos inyectan con "y tú más". Ya les vale.

Bella y bestia de cuento nos sentimos atraídos. La fealdad la sirven políticas de quita y pon. Todo cuerpo humano es bello por naturaleza y mente.

Las estadísticas de la caña España arrojan percentiles feos: a la cabeza en consumo de ansiolíticos; atención primaria sanitaria secundaria; agobio con la cesta la compra, y un largo etcétera con el que nos despiertan cada mañana.

Vayamos directo el estuche de maquillaje. ¡Ponte guapa, guapo!.

Tanta fealdad de diario nos empuja a la peluquería, a manicuras de cita previa, a añadir un tatuaje más.

De repente, la aguja dibujó un corazón en mi espalda…

¿Es que no nos sirven nada guapo al primer bostezo de la mañana?

La respuesta es sí: la autoestima, nuestra idiosincrasia y singularidad.

Increíble pero cierto, las citas previas para esculpir uñas se disparan.

Es un síntoma de empoderamiento, del quiéreteme que eleva a la sociedad al renacer individual, canon que procura la estética corporal frente al feísmo del contrato social que nos hace sentir fijos discontinuos.

Necesitamos amar.

Los mercados lo quieren vender todo, desean arrebatar nuestra alma. Siendo una paradoja, intentan sustraer la individualidad, lo más preciado del ser.

¡Ponte guapo, guapa!

Me consideran más feo que Picio, pero no me quitarán mi barra labios, la rima del rímel, mi pestaña de España y el tatu que delata mi hondo sentido hacia la esperanza, a creer en mí. Es el renacimiento de la individualidad.

¡Quiéreteme!, somos nuestros mejores amigos. Tú misma.