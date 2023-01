Las dificultades para asimilar los cambios vitales

En nuestro mundo se ha hecho muy presente, desde hace unas décadas, una sintomatología depresiva de grado menor, que se caracteriza por irritabilidad, estado de humor bajo, insomnio (o a veces un exceso de sueño), disminución (o exceso) del apetito, desilusión, cansancio, desinterés, pérdida de la capacidad de concentración... Son unos cuadros clínicos a los que se añade el calificativo de "adaptativos" porque se quiere significar que están causados por alguna circunstancia que ha supuesto un cambio en la vida de la persona y que, por tanto, requiere adaptarse a esa nueva situación.

Además de los síntomas depresivos, también está presente un estado de ansiedad, con tensión muscular, algunos síntomas físicos, nerviosismo, sensación de peligro indeterminado, sensación de ahogo, malestar digestivo... por lo que el cuadro se considera y denomina "ansioso-depresivo" o "mixto", porque se mezclan en él la ansiedad y la depresión.

Este conjunto de síntomas se atribuye a acontecimientos vitales que producen en cualquier persona un malestar significativo, pero que en aquellas que tienen determinada predisposición, carencia o labilidad desencadenan una reacción ya más notable y patológica de depresión, casi siempre acompañada también por los síntomas de ansiedad, ya descritos.

Dichas causas pueden deberse a cambios biográficos, como la jubilación, el acceso a la edad laboral, las rupturas, la viudedad, la salida de los hijos del domicilio familiar (el "síndrome del nido vacío", para las madres), fracasos profesionales, accidentes, descalabros económicos, tensiones laborales excesivas, etcétera.

No dispongo en mi consulta de una estadística de cifras epidemiológicas constatable universalmente, pero puedo decir que son numerosos los casos que se ven en las consultas psiquiátricas habituales. Y hay que pensar que un buen número de ellos no llegan al especialista psiquiatra, por lo que también en la atención primaria tienen amplia constancia de ellos.

En estos casos, la readaptación del paciente al nuevo ajuste vital supone la curación, que lógicamente se puede alcanzar antes, más y mejor con un tratamiento adecuado. Hay un porcentaje de pacientes que no llega a conseguir esa situación de vida nueva, por lo que el cuadro clínico puede hacerse crónico, alargado en el tiempo o reiterativo con intermedios de normalidad o casi normalidad de duración variable.

Es casi obvio pensar que el covid-19 y las circunstancias ambientales a las que esta pandemia nos ha llevado –como son los cambios laborales, los distanciamientos familiares y sociales, las limitaciones en la actividad cotidiana, los aislamientos preventivos...– han aumentado la presencia de este trastorno psicopatológico en toda la población y quizá un poco más en jóvenes, y más en concreto en jóvenes mujeres, o incluso adolescentes.

Y así se nota en el mayor número de consultas a los psiquiatras y, sobre todo, a los psicólogos, que por fortuna pueden ayudar y ayudan a superarlo, a través de psicoterapia y fármacos adecuados. Esto último no soy capaz de afirmarlo de modo tajante, solo como apreciación, pero me parece evidente, y los compañeros con quienes lo he comentado también se inclinan hacia la misma opinión.