Invitación a la reflexión

A los 35 años empieza la tercera edad deportiva, entendida como el periodo en que cualquier éxito del campeón en cuestión será interpretado exclusivamente en razón del calendario. Un portero joven que encaja un gol incomprensible, comete un error. Si un guardameta treintañero incurre en el mismo fallo, está viejo. Nadal ha traspasado el umbral de la prejubilación con un hándicap, porque basa sus triunfos infinitos en un derroche de juvenil insolencia. Su arrollador desempeño es incompatible con el síndrome de Peter Pan.

El deporte de élite no discrimina por edad, pero tampoco tolera la permanencia en el trono basada en glorias pretéritas. El marcador deportivo es un termómetro insobornable. Messi puede ser campeón del mundo a los 35, pero si fracasa en la empresa será un anciano a expulsar del estadio. Los dioses deportivos han de acreditarse semanalmente o buscar otra ocupación. En actividades humanas menos exigentes, se pretende que la veteranía aporte un blindaje que concede privilegios al margen de los resultados que se acrediten. La experiencia solo enseña que la experiencia no sirve para nada, no hay lastre más pernicioso que los veteranos abotargados.

La encrucijada shakespeariana de Nadal no se debe a que se enfrenta a jugadores que no habían nacido cuando ganó su primer Grand Slam. Medirse a tenistas más jóvenes, empezando por el propio Djokovic, le viene ocurriendo desde hace más de una década. La crisis se debe a que el campeón mallorquín solo puede permitirse la plenitud, la posibilidad de un lógico declive es inadmisible en quien cada año por separado cosechaba los méritos suficientes para ser el mejor deportista español de la historia. La situación viene empeorada por los aficionados que creen homenajearlo con el clásico "nos has dado mucho", cuando Messi y Nadal solo quieren ganar hoy. Mientras el megacampeón tramita su dilema, dejaremos a Martina Navratilova la resolución de un duelo irrepetible y sin precedentes. "Federer es el jugador más importante de todos los tiempos, y Nadal es mejor que Federer".

Persiste demasiado tiempo una situación política de hostilidad y enfrentamientos que acaba creando un clima social de convivencia desabrida e inhóspita de la que la ciudadanía manifiesta ya un cierto hartazgo. Cada día aumentan los disensos y denuncias en los grupos políticos y se resquebrajan deliberadamente las instituciones democráticas que sostienen el Estado de Derecho. Aumenta considerablemente el desinterés por el noticiario político que se patentiza en el bajón de la audiencia de los telediarios, sobre todos los públicos o gubernativos, que han perdido su credibilidad. La política está dejando de ser esa noble actividad por el bien común para acabar siendo "solo recetas inmediatas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz", un juego mezquino de descalificaciones y engaños mentirosos. Suspiramos por políticos de altura que acometan la resolución de los problemas y no autócratas ávidos de poder que imponen ideologías trasnochadas o desnortadas. "Los jóvenes europeos no creen en los políticos", leo en un informe basado en el Eurobarómetro. No resulta extraño.

Se reclama una reacción pronta y severa de los ciudadanos. Se echaba en falta una palabra de la Iglesia porque están en juego valores éticos y morales y la misma convivencia. Por fin alzó su voz con el documento: "El Dios fiel mantiene su alianza". Esta vez, no se trata de un texto doctrinal o pastoral. Es un estilo nuevo. Es una invitación a la reflexión que se ofrece a la iglesia y a la sociedad en este momento crítico y grave para, en dialogo y escucha de los otros, debatir y reflexionar sobre los problemas a los que nos enfrentamos. Es una urgente llamada a la participación. Hay que bajar de los balcones a la calle. Está escrito en esa clave acertada y didáctica basada en el método de “ver, juzgar y actuar”. Aborda el aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual, la experimentación con embriones humanos, la gestación subrogada, la transexualidad…y sus legislaciones actuales que las juzga contrarias a la razón, a la naturaleza y la vida misma. Trata también los retos de la revolución tecnológica, la crisis demográfica, el arrinconamiento de los mayores, la acogida de los migrantes. Busca consensos para lograr el bien común. Y basa todo el escrito en la persona, la familia y la sociedad y su estrecha y vital relación entre ellas.

Me queda la preocupación de saber si esta semilla evangélica-social que cae en una tierra tan árida podrá germinar y ser cultivada por una iglesia necesitada de fuerzas y coraje y una sociedad que necesita despertar y tomar conciencia de su protagonismo. Es la hora de la reflexión y poner la mano en el arado.