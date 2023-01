No rasguemos las partituras

El campo minado de la infidelidad es una mina para creadores y distribuidores de contenido. El cine está lleno de grandes y también insignificantes películas sobre engaños a las parejas, por un arreón pasional que no llega lejos o porque se busca en pieles ajenas un antídoto contra el veneno de la picadura conyugal. La literatura ha dado joyas ("La Regenta", "Ana Karenina", "Madame Bovary") y mucha calderilla. El teatro, también. ¿Y la música? ¿Qué sería de muchos compositores si, de repente, se les prohibiera usar el despecho melancólico o la venganza amargada como karmas arrojadizos? Incluso los tipos más duros y las mujeres más amartilladas del rock and rollo ardiente se han hecho eco de sus lamentos, no solo los baladistas. Hoy, ahora mismo, enciendes una radio fórmula y de diez canciones ocho cuentan la historia lacrimosa de alguien tirado a la cuneta de los amores rotos, y de esas ocho, unas cuantas tienen a un tercer elemento en discordia, intrusismo sentimental.

Así que no nos rasguemos las partituras porque una cantante a la que desvalijaron de dulce la nevera en su ausencia reaccione haciendo caja fuerte con las debilidades de un amor que se fue a pique. ¿Que la canción es un desahogo muy lucrativo sin valor artístico salvo para sus fans? Qué importa ya en estos tiempos en los que la sociedad sestea viendo cómo famosetes de corta y pega escenifican una farsa de noviazgo, ruptura y reconciliación, o asistiendo regocijada y tal vez compasiva a las andanzas amorosas de creadores de alcurnia tirando del carrete velado donde se retrataron romances que derivaron en humana caricatura. Recordemos a Flaubert: "Ella no le confesó que había estado enamorada de otro, ni él le dijo que había llegado a olvidarla". Ponle música pegajosa y quizá tengas un hit.