Ochenta con Ramón

Publicado por Nieva, el libro que se presenta esta tarde en Avilés no es un libro cualquiera. Ramón Rodríguez, con ochenta años cumplidos como si nada, propone en "Horizonte y camino" una vuelta al mundo en ochenta acuarelas, todo un testimonio de su vida viajera. Pinturas y textos se funden en sus hermosas páginas con un propósito común: el de la observación aplicada e inteligente de los paisajes, los lugares y los instantes atrapados, que Ramón fija como ningún otro, dada su doble condición de artista que utiliza palabras e imágenes al mismo tiempo.

"Horizonte y camino" es el libro que le hubiera gustado escribir a cualquier viajero en el caso de poder, además, ilustrarlo de la manera en que este está ilustrado. Me cabe el honor de haber escrito en su prólogo que las palabras no son simples muletas de las acuarelas, por muy bien que se exprese plásticamente el autor. Tienen mucho valor, aportan una traducción sentida, precisa y colorista del paisaje que las acompaña. Ramón Rodríguez escribe con elegante soltura y se comporta como aquellos viajeros de otro tiempo que regalaban, a la vez y al mismo precio, memoria e ilustración. No se trata simplemente de un título de viajes; busca con su mirada amplia y selectiva al lector cómplice, espoleando su curiosidad por los detalles en los que no todos reparamos a simple vista. Y cuando digo todos, me refiero también a los que han estado en los mismos lugares que el autor, se han detenido en lo que les rodea sin rodearlo de manera tan cuidadosa y afectiva. Es en definitiva la crónica sentimental de un singular artista que ha recorrido medio mundo, celebrado las luces y las sombras, hallado inspiración en el agua y el fuego, lo visto y lo imaginado, la dimensión y el color, en busca de algunas de las explicaciones que la vida ofrece con solo observarla atentamente como es debido.