De lo que se habla, y de lo que no

Durante las últimas dos semanas una polémica recorre los debates políticos y los medios de comunicación de España con un único y claro ganador (Vox y la ultraderecha populista) y un claro perdedor (la cultura democrática del país). Nadie, ni siquiera los médicos simpatizantes de Vox, piensa realmente en aplicar unas medidas de acoso a las mujeres que ejercen su derecho al aborto garantizado por ley. El único objetivo de tal anuncio, siguiendo el directorio de la ultraderecha populista, es generar una polémica absurda con Vox en el centro de atención y las demás fuerzas democráticas de torpes ayudantes. Ni el Gobierno central ni las fuerzas políticas democráticas han reaccionado con claridad y sentido y el partido mayoritario del Gobierno de Castilla y León, el único con participación de Vox hasta ahora, está haciendo el ridículo constantemente. Vox está ganado la batalla cultural del discurso político con ayuda de todos los demás, particularmente del PP, y de todos los medios de comunicación.

Pero lo más alarmante no es tanto de lo que se habla sino de lo que no se habla. Desde su llegada al poder como socio minoritario del gobierno el pasado 11 de abril Vox no ha parado de envenenar el clima político, las instituciones democráticas y la convivencia cívica de la región vulnerando constantemente la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En Castilla y León, una región tradicionalmente gobernada por el PP, el diálogo social y la negociación colectiva tienen rango constitucional desde su incorporación al Estatuto de Autonomía en 2008 como un conjunto de mecanismos de regulación de la vida sociolaboral de forma negociada y consensuada, un hecho que ha motivado distinciones como modelo de una democracia participativa por parte de organismos internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el Consejo Económico y Social Europeo en varias ocasiones. El Consejero de Industria, Comercio y Empleo, de Vox, ha anulado de forma unilateral y anticonstitucional gran parte de los acuerdos de los agentes sociales en vigor, ha eliminado gran parte de la financiación de las instituciones de diálogo social y ha eliminado el Servicio de Relaciones Laborales, un órgano extrajudicial, autónomo y paritario destinado a dirimir, mediante la conciliación, mediación y el arbitraje la conflictividad laboral.

Tanto sindicatos como empresarios han alertado repetidamente de la gravedad de la situación y del daño de estas medidas para un sistema de relaciones laborales y de políticas sociales ejemplar en el sentido de baja conflictividad y alto grado de consenso y diálogo social. La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León ha advertido, además, que la "terrible incertidumbre" en el mundo laboral creado por estas medidas afecta negativamente a las inversiones empresariales en la región. Sindicatos y patronal han presentado conjuntamente denuncias judiciales a la Junta de Castilla y León por incumplir los acuerdos del diálogo social, acuerdos que afectan a la integración de la población inmigrante, a la salud laboral, a la formación y orientación laboral, al fomento de empleo, entre otras cosas. Jóvenes, mujeres, inmigrantes, desempleados y otros necesitados se han quedado sin programas políticos y acuerdos sociales para ellos porque Vox se ha negado a ejecutarlos y cerca de 100 millones han sido devuelto al Gobierno central.

Otra de las escaramuzas de Vox en su batalla cultural contra la democracia y las autonomías ha sido la eliminación del Día de Castilla y León, la fiesta de Villalar del 24 de abril, como tal establecida en el Estatuto de Autonomía, y su sustitución por el 25 de julio, día del Santiago Apóstol, patrón de España, con todas las consecuencias y costes para los cambios de los calendarios laborales. También se celebra el 2 de enero, día de la conquista de Granada en 1492. Por otra parte, la ley autonómica de Violencia Machista ha sido sustituida por una ley de Violencia Intrafamiliar porque según Vox la violencia de género no existe ni tampoco los derechos del colectivo LGTBI. Las ayudas a las víctimas de violencia machista han sido eliminadas. La ley de Memoria Democrática también hay que eliminarla y sustituirla por una ley de Concordia porque en el ideario ultraderechista no había crímenes de la dictadura sino más bien lo contrario, la nostalgia a volver a este pasado de la unidad nacional impuesta por la dura represión centralista.

Mientras la ultraderecha se manifiesta junto con la derecha supuestamente civilizada (el PP) en Madrid a favor de la Constitución nadie habla de los ataques frontales y anticonstitucionales de esta ultraderecha a los pilares básicos de la democracia y del estado de derecho, todos estos consentidos y a veces compartidos por el PP. La ultraderecha populista persigue una estrategia muy simple de un simbolismo españolista ultranacionalista y el fomento de polémicas que polaricen y dividan la sociedad y debiliten la democracia pluralista. Que haya unos pocos adeptos a este tipo de ideologías es difícil de evitar pero que cuenten con el consentimiento y apoyo implícito de todas las fuerzas democráticas y medios de comunicación, con el PP a la cabeza, significa un grave problema para la calidad democrática de este país.