Los objetivos de Adrián Barbón

En su encuentro de fin de año con la prensa, el presidente del Principado hizo un breve balance y, en el tono moderado en el que suele expresarse, sorprendió con un reproche a quienes hablaran mal de Asturias y reconociendo que su mayor error había consistido en no detectar antes el enorme problema que planteaba la burocracia, ante la que se declaraba en conflicto. Cada una de estas declaraciones merecería por sí sola una buena reflexión. También advirtió que en los próximos meses el Ejecutivo autonómico no estaría en campaña electoral, sino gobernando, y anunció que a tal fin en el mes de enero publicitaría los objetivos del año en curso. Y así fue. La semana pasada compareció de nuevo ante los medios de comunicación para dar a conocer su plan de trabajo. Tras afirmar que la prioridad de su Gobierno era asegurar el futuro de Asturias y que lo estaba consiguiendo, presentó una lista de iniciativas.

Un gobierno debe tener objetivos bien definidos y compartirlos. De esa manera, puede ser más resolutivo y facilita el control de la oposición y de los ciudadanos, aspecto este fundamental para el buen funcionamiento de una democracia. La sociedad asturiana no siempre ha tenido las ideas claras. En un artículo publicado en 1900 en "El Español" y luego reproducido en el informe sobre Asturias de Salvador Canals, periodista y político conservador, Adolfo Posada apreciaba la falta de "una orientación directiva eficaz" y alertaba del peligro que esa carencia suponía en medio de los cambios que la industrialización estaba provocando en la sociedad asturiana. Eran otros tiempos, aunque en el fondo quizá no tan distintos, pero un siglo después a Pedro de Silva le rondaba una idea parecida. En la conferencia "Memoria de Pros y Peros" con que inauguró en 2002 un ciclo conmemorativo de la aprobación del Estatuto de Autonomía organizado por la Junta General, dijo: "Desde hace mucho Asturias se mira a sí misma con perplejidad, sin saber muy bien qué es y qué quiere ser". Estas pocas palabras no han alcanzado la fama de la sentencia de Ortega sobre el carácter de los asturianos recogida por la revista España, pero están escritas por alguien que conoce infinitamente mejor Asturias y son más certeras.

Asturias necesita tener aspiraciones compartidas y realizar proyectos concretos, apoyándose en un liderazgo forjado en un debate público abierto a la participación de los asturianos, sin otro límite que el civismo. El Gobierno es el encargado de dar coherencia al impulso y proporcionar los recursos para que culmine con éxito. En su discurso de investidura, Barbón enfatizó su disposición a gobernar propiciando el diálogo, la deliberación y el acuerdo, y asumió varios compromisos. Eran y siguen siendo buenos propósitos. Lo menos que cabe exigir a un gobierno es que precise lo que se propone hacer, por ejemplo enunciando 25 objetivos. Pero la política discurre por su cauce cuando se atiene a unas pautas regladas. De otro modo, se vuelve turbia, crea problemas en vez de resolverlos y, en resumen, es mala política.

La fijación en enero por el gobierno de unos objetivos para el año entero, a sabiendas de que la legislatura está a punto de terminar, está fuera de lugar. Por más que Adrián Barbón quiera dar a entender que se ocupará de gobernar hasta el último día, en el anuncio trasluce cierto ventajismo electoral, la única motivación que lo hace mínimamente comprensible. La propuesta es, dicho suavemente, inoportuna. El calendario indica que deben seguirse otros pasos, hasta que en mayo los asturianos decidan de nuevo quién gobierna. Lo primero es evaluar la gestión del gobierno actual, considerando las promesas que hizo, las circunstancias previstas y las sobrevenidas, y los medios con que pudo contar. Particularmente, el examen al actual gobierno asturiano será muy rico en conclusiones. Luego será el momento de contrastar los programas y los candidatos de los partidos en la campaña electoral. Y, por último, cada elector expresará su preferencia a través del voto. Lo que ha hecho Barbón desde el atril de Presidencia es lo que corresponde hacer a los partidos, no al Gobierno, que debe acotar estrictamente sus compromisos al periodo para el que ha sido nombrado.

Este es un vicio de la política bastante extendido. No es solo que el gobierno actúe de forma más o menos gratuita de cara a la galería. Ocurre que después no puede cumplir las promesas, se saltan las fases de la vida política, el debate público se desordena y, por encima de todo, se falta el respeto a los ciudadanos. Las próximas elecciones autonómicas en Asturias tendrán un interés extra por varias razones, que habrá ocasión de analizar. Podría ser un enfrentamiento político de altura, pero eso depende mucho de los candidatos. De momento, están entretenidos con el juego de las descalificaciones y otras minucias. Los asturianos esperan.