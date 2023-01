Llastres. Uno de mis paseos matinales. L’Aspu, camino de Lluces. Una huerta sobre el camino y algunas casas. El paisano deja su labor, se aproxima al borde y me dice: "Oiga, a ver si pone algo en LA NUEVA ESPAÑA". Y luego me explica: no tienen alcantarillado, las fosas sépticas fieden y se llenan de moscas en cuanto hay un poco de calor. "Y, como nosotros, otros por aquí cerca".

Y cierra con esta reflexión: "Anden gastando dinero pa esa senda, que lleven varios años con ella, pa que la xente pasee, ¿y qué ye más importante, los saneamientos o la senda?". Y a mí me vienen de golpe a la cabeza dos preguntas, la del padre de Rosina a esta en "Troteras y danzaderas", la novela de Pérez de Ayala, "¿Qué ye más, poeta o menistro?", y aquella otra de Hamlet, "¿Qué es más elevado para el espíritu...?", que contiene, asimismo, un dilema. Porque el gobernante debe enfrentarse siempre a un dilema a la hora de gastar el dinero que los ciudadanos ponen en sus manos: ¿atender a los más o a los menos? ¿Tener como prioritarios los servicios básicos o preterirlos en función de las obras de ornato o recreo? Que quede constancia de la demanda y razones del vecino de L’Aspu, en todo caso. Y otra protesta, mejor, una injusticia que solo puede calificarse como un abuso (existe "alcaldada" pero no existe "juzgadada", que sería lo adecuado). Un ciudadano de Sobrescobio pretende modificar su nombre y apellido: quiere asturianizarlo y llamarse Xicu Ilesies, como, por otra parte, lo conocen amigos y concejo. Pues bien, el Juzgado correspondiente y la Dirección General del Registro le niegan el derecho. Que yo sepa, al menos desde 1979, uno en Asturies pone en asturianu el nombre que quiere o lo cambia. ¿A qué viene esta juzgadada? ¡Ah, si fuese en chino, en ruso, o en serietelevisionés!