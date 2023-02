La abuela, ahora empresaria

Nonagenaria, con una historia de vida de currículo oculto, la abuela ignora la importancia que tiene su humilde pensión forjada en décadas de cotización a la Agraria.

Nacieron trabajando. Lo de las abuelas fue doble y hasta triple presencia.

En un panorama mediático de augures que rebozan por su hocico haber exceso de pensionistas, la güela escanea canales de televisión que no insulten su inteligencia. No hay tertulia que no se recree en su humilde pensión.

–¿Qué sabrá esti fatu lo que yo trabayé?

Murmura en el sofá cuando un tertuliano le reprocha: "no se pueden pagar las pensiones porque se vive demasiado", literal.

A los diez años ya lindaba vacas y a los ochenta criaba nietos.

¿Cuándo quieren que descanse la abuela estos bardos del augur?

El término pensionista está en una forja dialéctica de agoreros que no cesan de meter miedo en cuerpos exhaustos, auto asustan con golpes de pecho por su culpa, por su grandísima culpa, sin dar ideas para crear empleo e invertir la pirámide demográfica sustentando pensiones.

Más soluciones y menos premoniciones, sería la síntesis.

A la abuela dependiente, con valoración que apunta a dos de tres, le compensan con una "Ayuda a domicilio" de hora al día, cinco a la semana.

Nada, llegar y calentar la cena, poco más. Insuficiente para su delicada salud en regresión.

Debe compartir su condición pensionista con la de empresaria, contrata.

Las abuelas, y esto lo ningunean los augures, crearán más empleo que Indetex y Mercadona, ahora en boca de coperos hebreos y sueños de faraón.

Sin pertenecer a la CEOE, ni ser autónoma, la güela paga cristianamente de su humilde pensión a la trabajadora de hogar e incluye Seguridad Social, paga extra, vacaciones y demás derechos. Ella, la abuela, nunca los tuvo en su vida.

¿La llamó Sánchez para informar la subida del SMI e IRPF? Pues no.

–"Las gallinas que entran por las que salen", clama la abuela.

Curtida en ir a cerrar les pites sabe de lo que habla, cuando el INSS le arenga que le suben la pensión un ocho por ciento, el mismo percentil que sube a su empleada, es un tercio de lo que encarece el maíz que le procura huevos, sus gallinas son las prendas doradas que le quedan.

–¡Ye’l pactu Toledo, güelita!

Estos pesimistas del retiro, nueva "Generación del 98" por lo de nonagenarios, desconocen este fenómeno en alza.

Las abuelas empresarias darán más empleo con su currículo oculto que las voceras cartas del Gobierno anunciando subidas de pensiones. Ya les vale.

Por un lado se lo dan y por otro se lo quitan. Quedamos apré.