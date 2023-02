La guerra de Barbón

Barbón le ha declarado la guerra a la burocracia. Ha tardado casi cuatro años en darse cuenta de uno de los mayores problemas que padece su administración autonómica, lo que demuestra lo alejado que ha estado del control de la gestión que realiza su gobierno. Quizás si dedicase menos tiempo a la propaganda y más a que sus colaboradores leyesen a diario el BOPA, y le informasen sobre el bajísimo grado de ejecución de las inversiones de las consejerías y entidades dependientes del Principado, le habría permitido declarar esta guerra mucho antes y no esperar a las elecciones.

Al año de su toma de posesión reorganizó su gobierno para darle a su vicepresidente competencias para "adaptar la administración al siglo XXI, reconstruirla, y hacerla sostenible". El encargado de esta remodelación nos definió sus objetivos: "una administración más digitalizada, rápida, segura, eficiente, flexible y eficaz" con contención del gasto de personal en los presupuestos. Incluso en respuesta parlamentaria en octubre de 2021 el vicepresidente afirmó que la administración autonómica "no puede crecer más".

De aquellas intenciones, ¿qué resultados tenemos? El más destacado es que el número de empleados públicos que se encontró el gobierno Barbón en 2019 era de 36.684, sin contar los de las empresas públicas y fundaciones. En 2023 el número de empleados públicos habrá ascendido a 40.097, nada menos que 3.413 más, casi un 10% de incremento. No está mal para tener como objetivo el no hacer crecer más. El tamaño no lo ha contenido, ¿pero ha conseguido que sea más rápida, eficiente y eficaz? Voy a poner sólo un par de ejemplos de los que el BOPA está plagado y que demuestran la falacia de los compromisos que se proponían.

Gestión de los fondos Next Generation (MRR).

–El gobierno de España aprueba el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, que regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III) para la concesión directa de las ayudas a las comunidades autónomas (BOE 14 de abril de 2021) que asignaba para el Principado 7.994.000 de euros.

–La consejería de Industria publica en el BOPA de 3 de agosto de 2021 la apertura del plazo de presentación de solicitudes de subvenciones a la Línea 2 del Programa MOVES III (implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos) que comienza el 04 de agosto de 2021 y finaliza el 31 de diciembre de 2023 a conceder por riguroso orden de entrada en el registro.

–Hasta el día 9 de diciembre de 2022, 16 meses después, no se aprueba la concesión de las subvenciones presentadas entre las 0:00 horas del día 4 y las 15:06 horas del día 6 de agosto de 2021 (las de los tres primeros días), publicadas el 3 de enero de 2023 en el BOPA.

–Se conceden 10 subvenciones por importe de 991.776,22 euros (un particular con 1.693 euros y a 4 sociedades radicadas fuera de Asturias el resto, para 9 electrolineras) que a partir de este momento iniciarán los trabajos para su implantación, con suerte no antes de finales de 2023.

Este es un ejemplo atípico de lo que está pasando con los fondos MRR, pues la mayoría de las líneas de subvención no han sido convocadas hasta bien entrada la mitad de 2022 y muchas todavía están en espera. No es pues casualidad que en los presupuestos del Principado para 2023 se hayan incorporado 329,8 millones de euros de remanentes sin ejecutar de fondos MRR transferidos de los PGE y presupuestados y no gastados en 2021 y 2022, esos que el gobierno Sánchez dice que ya están ejecutados.

Subvenciones al alquiler de la vivienda.

–Por Resolución de 19 de marzo de 2021, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar aprobó la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda a sectores de población con escasos medios económicos (BOPA de 5 de abril de 2021), convocatoria recurrente desde 2018 en que se publicaron las bases que las rigen.

–Hasta junio de 2022, con un año de retraso, no se comienzan a conceder la mitad de la subvención a los casi 6.000 peticionarios mayores de 35 años, quedándoles pendiente la justificación de los recibos del segundo semestre. Se producen numerosas reclamaciones por errores de la consejería y en diciembre de 2022 se constata que miles de peticionarios seguían sin percibir la segunda mitad de la subvención de 2021.

–De los 35,5 millones de euros de que dispuso el Principado para ayudas al acceso a la vivienda en 2022 quedarán sin ejecutar más de 15 millones pues la consejería no ha convocado las subvenciones para ese año.

Son estos dos ejemplos del comportamiento generalizado de una administración que crece desmesuradamente, a la que parece que la informatización no le ha servido para agilizar los procedimientos, ser más eficiente o eficaz, y que no consigue dar respuesta adecuada ni a empresas, ni a ciudadanos con escasos recursos.

Para combatirlo, a cuatro meses de las elecciones, el Sr. Barbón le ha declarado la guerra a la burocracia.