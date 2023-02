La opinión de Vicente Montes: "Solo puede quedar uno en el centro-derecha"

El vicesecretario de Organización del PP nacional, Miguel Tellado, lo dejó claro: no se plantea ninguna coalición electoral con Foro, en ningún territorio, así que no hay más que hablar. No caben pues más vueltas, ni siquiera la que en los últimos días han dado en conversaciones discretas dirigentes de ambos partidos. Eso sí, se abre la guerra por el voto del centro-derecha. El Partido Popular en Asturias coloca el listón muy alto, en una victoria por mayoría que le permita gobernar en solitario. Y el mensaje será que lo que no sea votar al PP será tirar el voto o permitir que gobierne Adrián Barbón. No caben aliados electorales para posteriores acuerdos. Cada cual que se las apañe y después de que se abran las urnas, hablamos.

La visita de Miguel Tellado tenía su morbo, porque era la primera vez que se sometía a preguntas de los medios tras la crisis que concluyó con la dimisión de Mallada y la elección de Diego Canga como candidato. Los socialistas ya señalaron bien temprano por la mañana que era la oportunidad de que Tellado se separase claramente de la figura de Álvarez-Cascos, de quien en el verano dijo que era un "referente" del partido para justificar la comida del secretario general popular, Álvaro Queipo, con el exministro que reveló LA NUEVA ESPAÑA. Aquel fue un incendio calculado, porque el propio Queipo había declarado que se trataba de una reunión para hablar de infraestructuras con un exministro de Fomento del PP. Luego, el propio Tellado atribuyó el encuentro a las conversaciones para unificar el centro-derecha. Los casquistas se vieron con alas e ínfulas y formaron un partido, Suma Principado, para hacerse querer. Este mismo jueves, Tellado volvió a la versión inicial de Queipo: una conversación para hablar de carreteras y trenes y alta velocidad. El PP descarta coaliciones con otros partidos en Asturias: "Iremos con nuestras propias siglas" La cosa iba de cortinas de humo. Tellado dijo que el PSOE usaba a Cascos como cortina de humo para no hablar del paro que sufre Asturias, pero él utilizó los datos de empleo como escudo para no hablar de Cascos. Y donde dije Cascos, digo Diego. Diego Canga. Si alguien tenía dudas de dónde está el mando del PP asturiano, Tellado lo aclaró: "Canga es el representante de Feijóo en Asturias", dijo siguiendo todos esos referentes bíblicos que tanto rodean al candidato popular. En todo caso, dejó en él (y en Álvaro Queipo, a quien luego incorporó para formar un tándem decisorio) la decisión última sobre incorporaciones en las listas o candidaturas municipales. Pero dejó claro que no habrá sopa de siglas ni acuerdos preelectorales. Quien quiera estar en el equipo de Canga deberá hacerlo por inmersión, no por coalición. Esa es la vía que algunos nombres propios de Ciudadanos ya han explorado llamando a la puerta del PP asturiano. En todo caso, Tellado acudió para insuflar ánimo y dejar claro que solo cabe la victoria. No colocar a Canga en la Presidencia del Principado no está entre los escenarios posibles. Eso ya da dos pistas: que se pelará cada voto del centro-derecha con todo partido que pretenda disputarlo y que si no se cumple ese objetivo tantas veces repetido hay excusa para las consecuencias.