Empujando la historia

Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, y a consecuencia del buen entendimiento entre los gobiernos de Franco y Hitler y de todas las gestiones que el por entonces ministro de la Gobernación, Serrano Suñer, "el cuñado" del Generalísimo, entabló con Heinrich Himmler –jefe de la policía alemana y de las SS– en torno a 9.200 españoles, 190 asturianos y asturianas de los que se tenga constancia hasta ahora, fueron deportados a campos nazis, a campos de la muerte como Mauthusen, Gusen, Ravesbruck o Dachau o Neuengamme. Llegaban a ellos tras el periplo de la Guerra Civil, tras luchar en contra del alzamiento militar fascista, tras la caída del Frente Norte, la caída posterior de Cataluña, el paso de los Pirineos, el internamiento en campos Francia en condiciones infrahumanas como Argelès- Sur- Mer, Bram, Le Vernet o Saint Cyprien, algunos tras luchar en la Resistencia, o participar en condiciones de semiesclavitud en las llamadas compañías de trabajadores extranjeros, compañías que construyeron edificaciones como la Línea Maginot. Aunque no todos los que terminaron bajo las terribles garras de Hitler eran excombatientes, había también familias, pero todas esas personas tenían el común denominador de ser considerados republicanos, rojos e indeseables y qué, llegado el caso, ningún gobierno los iría a reclamar como compatriotas, ocurriese lo que les ocurriese. Así pasaron a tener la condición de apátridas con todas las consecuencias que eso les iba a suponer.

Leyendo las biografías que se van rescatando, una se queda perpleja al comprobar el traumático periplo vital de todos ellos y, sobre todo, lo que aún causa más desasosiego es la juventud de la inmensa mayoría. Muchos eran unos chavales de 16, 17, 18, 19, 20 años, chavales que hasta hacía muy poco habían sido solo unos críos, que jugaban al fútbol o iban a la escuela y que ahora llegaban a los campos con hermanos, o primos, o padres, o solos. No puedo evitarlo, a veces se me saltan las lágrimas al leer. Supongo que como soy madre de dos adolescentes, eso me conmueve especialmente y me quiebra las entrañas.

El éxodo republicano y la mortífera represión, más incluso que la guerra, han sido las grandes tragedias de nuestra Historia, unas tragedias muy olvidadas, conscientemente muy olvidadas. Por eso no deja de sorprenderme que incluso con la perspectiva del siglo XXI, broten de forma increíble hordas de detractores en contra de la Ley de Memoria Democrática. Supongo que hay gente que se siente más segura en el oscurantismo, venga de donde venga. Asumir esa lección existencial es para algunos muy duro de digerir. Sentirse bien, sin nada que te reconcoma es siempre lo más cómodo y también lo más fácil. Se critica o se guarda silencio, o no se nombra. Y lo que no se nombra no existe y si no existe no hay obligación de formularse o plantearse preguntas. Te evita asumir grados de responsabilidad propia o heredada y, en definitiva, te evita ser consciente que el futuro es, muchas veces, una proyección de nuestros pasados y del inminente presente. Pero, sobre todo, evita empatizar con las consecuencias que tus actos o tus palabras, por acción u omisión, pudieran generan en otras vidas.

Hace una semana, en una conferencia impartida en Oviedo por Antonio González Quintana, como experto archivero y miembro del comité ejecutivo del Consejo Internacional de Archivos (organismo vinculado a la Unesco), se abordaba la necesidad para velar por los derechos humanos en cualquier tipo de régimen, y el consejo que los Estados establecieran como principio normativo, uno relativo al deber de recordar (no al derecho), sino al deber. Recordar para no olvidar lo que se supone ya tendríamos que haber aprendido como especie, recordar el dolor que causa la destrucción y recordar lo fácilmente perversas que son las sendas que te llevan a ella.

En estos días en mi cerebro, se vienen repitiendo dos mantras. Uno tiene que ver con unos versos de Antonio Gamoneda, del poema "Malos Recuerdos", cuando habla de una perra a la que ellos pegaban con astillas y con hierros y ella gemía, pero era veloz y los amaba. "Era así. Así era". Ese poema habla de la valentía para afrontar los malos recuerdos. Si éstos se evitan, si anulamos la conciencia y la vergüenza como individuos o como sociedad, estaremos otra vez, de nuevo perdidos, y se volverá a justificar la ley del más fuerte, del más agresivo, del más frío. Se despreciará la bondad, la sensibilidad o se confundirá con estupidez o con ingenuidad o incluso con locura, y se establecerán argumentos para justificar lo injustificable, como los genocidios. Sin vergüenza moral, no habrá evolución. Pero sin recuerdo, no habrá siquiera lugar o que surja la posibilidad de vergüenza.

El otro mantra, es una canción de Labordeta, el del "Canto a la Libertad". "Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente…/ entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la Historia hacia la Libertad".

Hace tres años en un acto del Archivo Histórico de Asturias, una serie de personas que allí asistían como público, y de forma totalmente espontánea, se ponían de acuerdo para crear un grupo de trabajo para empujar de ese modo un poco la Historia hacía la luz, ante la aparente dejadez de autoridades o instituciones. Si las instituciones no se ocupaban, lo harían ellas, con sus recursos, con su tiempo y su dedicación, y desde entonces han ido sacando y rebuscando las historias perdidas de los casi 200 asturianos deportados durante la segunda Guerra Mundial a los campos de la Muerte de Hitler. El grupo cuajó y comenzó a tirar de todos los hilos posibles: archivos, registros civiles o eclesiásticos, hemerotecas, anuncios de antiguas esquelas, viejos listines telefónicos, contactos vecinales, etc.. con el objetivo de saber algo más sobre los nombres que un organismo alemán acababa de facilitar, y en el que aparecían nombres de origen asturiano. En algunos casos de aquellos deportados, de los supervivientes, más o menos, se conocía un poco de su vida, de otros no se sabía absolutamente nada, solo su final, su fatídico final.

Durante este tiempo el grupo de trabajo de Deportados Asturianos ha conseguido algo muy grande, que no se les olvide, que se les rescate, y que, ochenta años después, se dignifique a aquellos seres humanos como tales, como seres humanos y como españoles, y como asturianos.

Hoy, viernes, en un acto institucional que se celebrará en la Junta General del Principado de Asturias, se homenajearán a aquellos hombres y mujeres que fueron deportados.

Hoy para finalizar solo quisiera contar una anécdota, es la de un mail que llegó al grupo. Era de un señor alemán afincado en Gijón. Llamaba a la compañera Maribel, lunática, roja y feminista, y además profería futuribles actos que alguien debería hacerle a ella y "a las de su grupo" (sin más concretar). Ante eso, hoy regresa de nuevo mi particular mantra, el de Labordeta: "que sea como un viento/ que arranque los matojos surgiendo la Verdad y limpie los caminos… y entonces me repito: ‘Habrá un día…/ Habrá un día…’".

Habrá un día, un día tras 80 años, en el que ahora sí, a esos 190, se les pueda decir: D.E.P.