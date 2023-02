Ni contigo, ni sin ti, como el título de la telenovela mexicana, así transcurre la alianza entre el PSOE y Podemos, en medio de una confrontación política perpetua que sin embargo les llevará a asociarse de nuevo si lo consideran necesario para mantenerse en la Moncloa después de las próximas elecciones. Como saben, además, que las hostilidades no ponen en peligro la coalición, tampoco se esfuerzan en guardar las apariencias, al contrario exhiben las diferencias para distinguirse siendo en la práctica igual de perniciosos en el debate público. Para seguir juntos en la discordia, manejan la excusa que una buena parte del electorado está dispuesta a comprar: se trata de impedir que gobierne la derecha. Sí es sí, no es no, da igual porque lo que les une fundamentalmente no es la ideología ni la gestión en favor de los intereses de los españoles, ni siquiera de los que dicen representar, sino el sectarismo y la mamandurria. Y ante eso no hay nada ni nadie que se interponga.

Irene Montero ha vuelto a repetir que no dimite. Es más está decidida a seguir erre que erre tras los estragos de una birria de ley que ha beneficiado, en contra de lo que supuestamente era su objetivo, a alrededor de 400 agresores sexuales en toda España. Los socialistas, en vista del fracaso y de la respuesta impopular de la norma, han anunciado que la corregirán. A su vez, la ministra responsable del engendro se dispone a emprender una campaña para defender la ley del "solo sí es sí" aun en el caso de que entre los miembros del Gobierno de coalición de la izquierda no se alcance un acuerdo. Una vez aprobados los cambios, de producirse, se quedaría supongo yo, por usar un símil pugilístico, a hacer guantes como el boxeador sonado después del combate que le ha llevado a la lona. Quizás algún día alguien pueda explicarse qué nos ha pasado para tener que sufrir una ministra tan necia.