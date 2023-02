Algoritmo acunado en el sesgo

Las desigualdades sociales son la máscara detrás de la que se esconde el fuerte crecimiento del malestar psicológico y del agravamiento de las enfermedades mentales que esta pandemia ha ido dejando como un reguero que amenaza con acaudalarse. Si no lo ha hecho ya. Esas diferencias entre clases han existido desde siempre. Al menos desde tiempos pretéritos, pero las nuevas tecnologías y, más en concreto, los algoritmos han ayudado a esta segregación entre los que están en la cúspide, medida por el nivel de ingresos y de influencia social, y los que están abajo. Las matemáticas, de forma nada silenciosa, obran en contra de los menos pudientes. Con unos sesgos más propios de los seres humanos, que son los que mecen la mano de la cuna de las ecuaciones.

Este viaje comienza en Maine, un Estado de muy al norte de Estados Unidos (hogar de Stephen King), está muy lejos de España, pero allí ocurrió algo muy significativo de un mal uso de las bases de datos, es un ejemplo lejano geográficamente, pero que se abre a analogías. La historia la recoge Virgina Eubanks, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Albany (Estados Unidos) que se pasó tres años estudiando sobre la privacidad digital y la desigualdad económica, en un libro titulado "La automatización de la desigualdad". Ocurrió en 2014 cuando un gobernador republicano, Paul LePage, increpó a las familias de su Estado que recibían las ayudas de la conocida por allí como Asistencia Temporal a las Familias Necesitadas. El dinero se carga en una especie de tarjeta de crédito y, ahí viene lo que enervó al político americano, el programa informático permitía hacer un seguimiento de dónde se hacía la retirada. LePage extrajo los datos y descubrió que hubo 3.650 veces en las que ese dinero se sacó desde cajeros ubicados en un estanco, una tienda de bebidas alcohólicas o desde puntos que estaban fuera de ese frío Estado. Resulta que los datos representaban una mínima parte del total. Solo un 0,03%. Pero la red estaba echada y LePage consiguió su objetivo que era insinuar que los perceptores de las ayudas estaban defraudando a los contribuyentes invirtiendo el dinero en tabaco, alcohol o viajes. Tanto caló el mensaje que a partir de ese momento el sistema cambió y los perceptores de las ayudas tenían que justificar hasta el último dólar que gastaban de la prestación. Habían quedado marcados.

Vale, el ejemplo es de una base de datos en la que la excepción se saca de contexto y no es estrictamente un algoritmo mal acunado. Pero ya les pone en situación. George Orwell estaba confundido en esa novela que no escribió en 1984, el objetivo no es el individuo, es el colectivo. Ocurrió en una gran empresa, grandísima, de la que nos ahorraremos el nombre que allá por el mismo año por el que se señalaba a los menos pudientes de Maine, comenzó a usar un algoritmo en su departamento de recursos humanos para seleccionar o desechar curriculums. Estaba tan mal mecido por la mano del hombre que aquella ecuación excluía de forma sistemática a las mujeres premiando, sin razón, a los hombres. Así que el algoritmo obra silenciosamente contra colectivos. Y los menos favorecidos suelen ser sus dianas.

La banca, en una alocada carrera por digitalizar sus servicios y expulsar a los mayores de sus oficinas para ahorrar costes, es de las que más usa los algoritmos para premiar y castigar a aquellos que van a pedir un crédito. Al mínimo riesgo, la ecuación se acongoja.

Hay ejemplos mucho más cercanos. Un estudio realizado por AlgoRace, una entidad que batalla para eliminar el racismo de la inteligencia artificial, descubrió que el sistema que se usaba para el reparto del ingreso mínimo vital (IMV) estaba sesgado y filtraba ya de entrada quién podía acceder a los trámites en función de su estatus migratorio.

La Policía, en muchas de sus escalas, también ha utilizado algoritmos para intentar predecir cuándo alguien va a cometer un crimen. Otra aberración que acaba por perpetuar las diferencias sociales y que, como se ha demostrado, han tenido que rehacerse y reelaborarse. Todo esto evidencia que las máquinas no son neutras, tienen fallas, que los humanos que son los que las tienen que controlar las ecuaciones las acunan en exceso, hasta sesgarlas, perpetuando una diferencia de clases sin ningún sentido y aniquilando las posibilidades de los que menos medios tienen.