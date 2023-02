Ingenioso troleo a la operadora ferroviaria pública

Un satélite español, de nombre "Ingenio", se perdía en el espacio hace poco más de dos años por la mala instalación de unos cables. Lo que no se pierde es otro ingenio, el popular, ese que saca punta a todo, que de cualquier cosa es capaz de hacer un meme y que deja boquiabiertos a los forasteros, habitualmente más circunspectos que los españoles. La última muestra de ingenio hispano es un troleo a la operadora ferroviaria pública, que dice: "Si vives en Asturias y Extremadura"... Y en lugar de "Renfe" añade con el mismo tipo de letra que el logo original: "ten fe". El meme ha corrido por las redes sociales más rápido que los trenes AVE a Asturias y Extremadura. Que uno porque no existe todavía, y que otro porque circula al tran tran. Pues eso, tengamos fe: confiemos en que el AVE a Asturias no siga perdido por mucho más tiempo en el espacio sideral, como el pobre satélite "Ingenio", y que aterrice lo antes posible. Amén.