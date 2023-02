El Occidente, la tienda de campaña de Barbón

Aún restan más de cien días para las elecciones autonómicas y locales y Adrián Barbón ya ha instalado su tienda de campaña en el Occidente, el territorio de tradicional mayoría socialista cuyo granero se le resquebraja a la FSA y es menester enviar al amado líder a coser el roto antes de que se le vuelvan de borrajas las aguas de mayo. Las idas y venidas del presidente y miembros de su gobierno de Cudillero a Vegadeo, de Tineo a Allande van a ser frecuentes, ya lo verán, en los próximos tres meses. Los chóferes de los consejeros van a hacer más kilómetros en aquella dirección que los camiones de Danone en sus buenos tiempos.

El PSOE no quiere que le prinden las vacas en el extremo asturiano donde más tarde se pone el sol, donde las plataformas ciudadanas han llenado de quejas sus cuadernos. Y no existe una sola de ellas que no sea justa y razonable. La gente del Occidente no se queja por vicio: están de promesas incumplidas hasta el badajo del cencerro. Y como San Timoteo tiene menos paciencia que el santo Job, le van a salir a los socialistas contrincantes de la sociedad civil que le pueden arañar un buen puñado de votos y fastidiarle un diputado en una circunscripción donde siempre fueron de sobrados. Cuando las deudas son históricas es razonable que la ciudadanía engañada se cobre en algún momento intereses de demora. ¿Cómo pretende Barbón que no le den calabazas los votantes a uno y otro lado del túnel de Calabazos? En el territorio de Pilotuerto ya se han dado cuenta de que al que le falta un ojo no tiene por qué ser el rey en el país de los ciegos.

Una comarca donde se registran más argayos que pediatras, con una espina clavada en la inconclusa autovía, con más honra que barcos en Armón y Gondán, tiene derecho a quejarse del frecuente olvido. Cuando la Asturias más vaciada se llena de razones para protestar no queda más remedio que acudir humildemente a escuchar. Hacerlo solo en época de urnas es afrentoso y chusco.