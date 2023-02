El voto útil y los restos, las claves de la batalla electoral asturiana

Quédense con dos conceptos: voto útil y restos. Esas serán las claves de las próximas elecciones autonómicas. Y más después de los acontecimientos de los últimos días. A falta de menos de cuatro meses para la sentencia de las urnas, el escenario es inestable y lleno de incertidumbres. Pero la cuestión no va a estar en quién gana las elecciones, sino en quién gobierna. En la Junta General del Principado se sientan 45 diputados: quien tenga 23 a su favor se lleva el premio de la Presidencia. Por eso en los partidos ya empiezan a echar humo las calculadoras, y el problema ahora tiene demasiadas incógnitas, así que socialistas y populares se preparan para una batalla encarnizada. El escenario anticipa unas elecciones de alta tensión y la prueba es que ya se han sacado algunos comodines antes de tiempo. La llamada al voto útil suele ser un clásico de final de campaña, el modo de apretar a los indecisos, rapiñar votos de partidos del mismo espectro ideológico y apurar el esprint final. Pero aún no hemos empezado y tanto el PSOE de Adrián Barbón como el PP de Diego Canga ya han puesto sobre la mesa la artillería. Estas son las pistas sobre en qué momento nos encontramos, cuando ni siquiera ha sonado el silbato de salida.

Ventajas y desventajas del PSOE

Los socialistas parten con una ventaja clara. Las encuestas colocan a Barbón en el primer puesto de salida, con un electorado sólido y 20 diputados. En la FSA se da por segura la marca, y los optimistas incluso confían en una subida (no obstante, se mira a la circunscripción occidental de reojo). Incluso en un escenario pesimista, los socialistas dan por segura la victoria. Pero eso no basta, se necesita sumar 23 diputados. Ahí las opciones son claras. En primer lugar, Izquierda Unida: tiene dos escaños y la coalición se siente estable. En segundo, Podemos. Ahí hay un problema.

El divorcio en los morados

Podemos Asturies atraviesa una situación grave. Es inédito que en un partido la dirección de la organización y su candidata electoral aún no hayan sido capaces de sentarse juntos a hablar. Hay una profecía sombría que les sobrevuela: la de que esta historia terminará con un dramático divorcio entre el sector de Sofía Castañón (ahora capitaneado por Rafa Palacios) y el alineado con la candidata Covadonga Tomé y el exlíder Daniel Ripa. A veces, ambos sectores parecen trabajar para que precisamente se produzca el fenómeno de la "profecía autocumplida". Podemos tiene en la actualidad cuatro diputados, y el ciclo electoral y las guerras internas ponen a la formación a la baja. Pero una fractura interna podría hacer que las expectativas se pulverizasen. ¿Qué ocurriría si el asunto terminase con dos candidaturas separadas? La división, la necesidad de sumar un 3% para optar al primer escaño y los restos (esas papeletas que no terminan de conformar un diputado) les penalizarían.

La duda, ¿el votante de Podemos tiene alternativas?

Despojado Podemos de los votos atraídos por la novedad que supuso su irrupción, los más fieles difícilmente optarán por otras siglas de la izquierda. Ni siquiera por IU, aunque la coalición trata de pescar algunos sectores. Y si Podemos colapsa en Asturias es probable que sus votos no terminen encontrando acomodo y tampoco computen a la postre para el bloque de la izquierda. De ahí que lo que suceda en los morados pueda ser un factor muy determinante ante el 28-M.

Fortaleza, pero ojo a los aledaños

Así, los socialistas se sienten sólidos, pero insuficientes. En un escenario aceptable salen 24 diputados, si no hay sorpresas. Pero si fallan los aliados naturales se producen desajustes en las circunscripciones de las alas o hay algún revés, la cosa puede ajustarse más de lo deseable. Para asegurar, lo mejor es debilitar al bloque contrario y hacer que sus cuentas sean las que no le permitan sumar 23 diputados. ¿Cuál es la mejor fórmula para hacerlo? Dividir. En el eje del centro-derecha se amalgaman hasta ahora votantes que eligieron en 2019 al PP, a Ciudadanos, a Vox y a Foro Asturias. La variedad permite que en el reparto de escaños se pierdan votos en los restos que terminan inútiles para sumar diputados.

Los populares van al todo o nada

El Partido Popular asturiano encara una situación nada fácil. Internamente aún está sacudido por su larga historia de disputas internas y colocar a Diego Canga como candidato es una apuesta que puede salir bien, o mal. En los sondeos los populares no parten como ganadores y, además, se enfrentan a uno de los barones del PSOE más sólido, según las encuestas. Pero, recuerden, la victoria no es para quien gana, sino para quien gobierna. Por eso, el PP buscará que el eje de la izquierda no sume sus 23 diputados. El margen es muy complicado, pero cuando se va al todo o nada, se lucha lo impensable. Por eso hay que leer correctamente los mensajes clave de los populares. El primero: esto va de sanchismo y de socialismo malo.

La clave nacional

Quien diga que las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo son solo en clave local miente o se engaña. Son mucho más. El PSOE y el PP saben que es una batalla nacional. Feijóo las plantea como un primer golpe a Pedro Sánchez antes de las generales y los socialistas como una prueba de resistencia. Los populares quieren aprovechar los puntos débiles del Gobierno central para captar votos. De ahí que par ellos todo dirigente socialista sea "sanchismo", luego corresponsable de todo lo que va detrás. Es cierto que hay votantes socialistas descontentos con decisiones o consentimientos de Pedro Sánchez. Y como el PP sabe que necesita captar todos los votos posibles, en su "todo o nada", llega incluso a apelar a esos electores del PSOE. Así que, más allá de "boutades" (como invocar al expresidente socialista Javier Fernández), lo que el PP buscará será teñir a Barbón de "sanchismo". Y Barbón, decir que no va de eso, que aquí se vota Asturias.

Unidad del centro-derecha por aniquilación

El segundo mensaje clave del PP es el de perseguir la "unidad del centro-derecha". Pero hay que comprender de qué modo. Los populares no buscan una alianza de partidos antisanchistas, sino constituirse como la única referencia posible para esa etiqueta. Eso explica por qué la dirección nacional de la calle Génova rechaza alianzas con Foro. Y también por qué se prepara la absorción de los pocos capitanes que quedan ya en el yermo barco de Ciudadanos, del que la tripulación ya huyó hace tiempo. Pero estos dos casos requieren explicaciones específicas.

Ciudadanos, el buque fantasma

En próximos días veremos cómo nombres propios de Ciudadanos saltan a listas del PP: a la lista autonómica, a la de Oviedo y, quizás, a la de Siero. La portavoz de los naranjas en la Junta, Susana Fernández, estaba dispuesta hasta hace poco a presentarse al frente de la marca regional. Los socialistas daban a entender que había opciones de que Cs mantuviese un escaño, un argumento que contribuía a su estrategia de dividir el eje del centro-derecha. Pero Susana Fernández ha visto el panorama a su alrededor y ayer mismo anunció que suelta el timón de ese enorme Titanic. La marca regional está ahora sin candidato, a un paso de convocar unas primarias y sin que esté claro quién puede tomar el timón hacia el abismo; ni si alguien quiere. Puede que salga de Gijón quien acepte, como sacrificio. Si finalmente la marca concurre a las autonómicas al menos tendrá un espacio electoral nada desdeñable gracias a los resultados de hace cuatro años. Eso sí, los cuatro diputados que conserva la formación aún influirán en la política en los meses que quedan de legislatura: el PSOE ya puede sentarse a convencer para sacar ciertas leyes. En cualquier caso, la división que para el PP podía suponer Ciudadanos está superada.

Al asalto de Foro

Esta semana ha quedado clara la estrategia de los populares hacia los foristas. Son conscientes de que Foro tendrá buen resultado en Gijón, pero les basta con que quien vote a Carmen Moriyón en las municipales meta una papeleta del PP en las autonómicas. ¿Es eso realista? En cierto modo, los populares utilizan la estrategia típica de cualquier jugador de póker que va de farol: mostrar aparente seguridad, repetir un mensaje ganador y confiar en que cale. El mantra será que o se vota al PP en las regionales o gobierna Barbón; toda otra opción será tirar el voto. Y que es posible. Ese mensaje busca claramente atraer a votantes regionales de Foro a cambio de dejarles correr en la arena gijonesa. Los foristas estiman que uno o dos diputados pueden obtenerlos si el apoyo a Moriyón es fiel en la urna regional y si marcan un mensaje propio y diferenciado en Asturias. Pero el ruido electoral bipartidista va a ser muy intenso. Veremos cómo en algún momento el PP dirá en la campaña algo parecido a que "votar a Foro es votar a Barbón". O a la cooficialidad. Al tiempo. Hay una duda que sobrevuela, a la vista del pertinaz "respeto y consideración" hacia Francisco Álvarez-Cascos que mantiene el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado. ¿Será que la idea de esa estrategia aniquiladora hacia Foro proviene precisamente del que fue su fundador como venganza? El antídoto frente a todo esto será que Foro busque diferenciarse, y que el PSOE lo pinte como un refugio a regionalistas moderados. El riesgo para el PP será si se excede en la disputa y luego los foristas sobreviven y le son necesarios.

El caso de Vox y atención al Occidente

La formación de Santiago Abascal parte con una bolsa de votantes que de momento parece más fiel a la marca que a las personas. La designación de la tinetense Carolina López como candidata regional evidencia que Vox intenta obtener un diputado por el Occidente, donde ahora el PSOE tiene cuatro de los seis escaños. Los otros dos son del PP. Así que no es descabellado creer que el descontento del Occidente puede hacer a los socialistas perder un parlamentario allí. También compite por él SOS Occidente, la marca asociada a la España Vaciada. En todo caso, el PP poco puede hacer con Vox salvo prepararse para gobernar conjuntamente si lo necesita. La experiencia de Castilla y León no está siendo muy reconfortante. Pero llegado el caso, los populares siempre podrían poner a Vox en el brete de elegir entre dar el gobierno al PP o permitir el de Barbón. Pero, bueno, eso se verá en su momento: para llegar ahí, el bloque del centro-derecha tiene que lograr ese objetivo de reunir los 23 diputados favorables.

Voto útil, voto inútil

El resumen de este complejo escenario se llama voto útil. Esto es: pedir que algunos electores cambien su idea de papeleta inicial por otra pensando en un objetivo concreto. Y para ello, socialistas y populares tienen claro qué teclas tocar. La del PP será señalar a Pedro Sánchez, el cambio de ciclo, y decir que en ese "ahora o nunca" solo cabe votar a Diego Canga o gobernará un pacto de izquierdas como el que sostiene el Gobierno central. Para el PSOE, apuntar a Vox y atraer voto moderado como freno a hipotéticos gobiernos como el de Castilla y León. Barbón ya lo ha dicho: o él o un gobierno de Vox en Asturias. Por tanto, el inestable equilibrio entre los bloques será el trasfondo de una campaña electoral que se adivina de cuchillo entre los dientes. Más allá de quién gana o no. La clave, ya saben, es quién gobierna. Y para esas cuentas importan otros más que los socialistas y los populares, aunque sea para que salgan los números.